彰檢搗破越洋詐騙機房 新加坡新聞台專訪「不可能任務」

彰化檢警與國際刑警合作，搗破專門詐騙新加坡等國外的詐騙機房，逮捕謝姓主謀等人，查扣瑪莎拉蒂跑車、價值2800萬元房產契約等證物。（警方提供）

2022/05/16 19:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕台灣詐騙手法層出不窮，近年詐騙集團再動起歪腦筋，越洋對新加坡等國民眾進行詐騙，彰化地檢署接獲國際刑警組織通報，2個月內就搗破詐騙機房，並將機房主謀等人繩之以法，而台灣與新加坡並無邦交，這類跨國犯罪要偵破幾乎是不可能任務，為此新加坡亞洲新聞台上週特地來台，專訪彰化地檢署等檢警單位查緝心得，也將防詐、阻詐經驗帶回新加坡。

去年9月中旬，台灣彰化、苗栗地檢署分別接獲通報，有多名新加坡人被騙共超過1500萬元，經查詐騙機房設在彰化、苗栗兩地，當地檢警偵查，11月破獲，其中彰化地檢署還成功查扣機房主謀謝昆東（36歲）、洪婉玲（32歲）名下瑪莎拉蒂名車與2800萬元的房地產契約等，今年4月再以詐欺等罪嫌提起公訴。

這起跨國詐騙案破案效率之快，還扣留不法所得，連新加坡警方都不敢相信，儘管台灣近期疫情嚴峻，新加坡亞洲新聞台仍派出團隊來台進行相關事件採訪，首站就是到彰化地檢署跟承辦檢察官姚玎霖與襄閱主任檢察官葉建成進行專訪。

葉建成表示，該起案件有多個詐騙機房，但通通都是向境外民眾進行詐騙，其中謝男與旗下成員經常冒充「新加坡警察機關」或是「上海公安」等名義，對被害人佯稱，「帳戶涉嫌跨國詐騙案，帳戶需緊急凍結」，並要被害人說出密碼，「調查期間不可查看帳戶內餘額」等說詞，讓被害人上當，藉此取得詐款等。

甚至，趁疫情慌亂之際，假冒「新加坡衛生部」名義，向被害人佯稱感染新冠病毒，需立即隔離，藉此使被害人心生恐慌陷於錯亂而匯款。葉建成說，謝男所屬集團於2021年9月中至10月底間，共詐得新加坡公民，來台留學生共7名，取得詐款66萬4500元新加坡幣，換算新台幣約1528萬3500元。

葉建成說，檢方9月獲報，立即與刑事警察局國際科、苗栗檢警聯手偵辦，並於11月一一破獲兩地詐騙機房，成功查扣謝男所有的瑪莎拉蒂名車，及一張2800萬台中七期房產契約書，原來謝男打算把詐騙所得拿來買豪宅。

葉建成指出，其實這起跨國詐騙案，偵辦難在新加坡與台灣並無邦交，通報機制必須建立雙方信任條件下，而我國警方第一時間就接手並通報檢方，並取得新加坡聯繫，使其獲得完整情資，加上透過科技偵查設備，很快的就鎖定嫌犯，進而蒐齊完整犯罪證據而提起公訴。

看似不可能的任務，在台灣卻是日常！他說，會如此有效率也是因為台灣對偵辦詐騙經驗豐富，檢警都有應對的SOP，雖然順利破案，也不免有點尷尬，好像家醜外揚，不過台灣檢警無私偵辦，也讓新加坡留下印象，甚至派出新聞團隊來訪，盼此經驗借鏡宣傳，讓更多人免於詐騙陷阱，減少受害。

彰化地檢署日前偵破詐騙集團跨國犯罪案件，新加坡亞洲新聞台特地來台專訪彰化地檢署等單位查緝心得，盼將防詐、阻詐經驗帶回新加坡。（記者陳冠備攝）

彰化檢警與國際刑警合作，搗破專門詐騙新加坡等國外的詐騙機房，逮捕17名犯嫌，並查扣瑪莎拉蒂跑車、價值2800萬元房產契約等證物。（警方提供）

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