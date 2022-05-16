彰化35家基層診所 明起開設兒科防疫門診免費快篩

彰化縣明（17日）天起有35家基層診所加入開設兒科防疫門診，服務1至12歲小朋友，進行感染症狀診斷、治療和採檢，醫師也會視情況給予轉診建議，若發燒超過38度免費提供快篩試劑，指導家長操作使用。（縣府提供）

2022/05/16 19:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕確診人數增加，為了醫療分流，不讓民眾全湧入醫院急診，造成醫療人力負擔太重，明天（17日）開始，彰化縣35家基層診所68位醫師開設兒科防疫門診，為1歲至12歲兒童提供感染症狀診斷、治療與採檢和轉診建議，若發燒超過38度，也會由診所提供免費快篩。

越來越多家長擔心，孩子出現發燒症狀如何處理，衛生局長葉彥伯說，已經協調基層診所，明天開始，由基層小兒科醫師開設兒科防疫門診，民眾可就近到這些診所，進行感染症狀診斷、治療和採檢，醫師也會視情況給予轉診建議。

葉彥伯表示，小朋友一旦發燒超過38度、呼吸道或腸胃炎症狀持續2天、活力不好、曾經接觸過的確診個案，前述中任一情況發生，就會提供免費快篩，由醫師指導家長使用，民眾可上衛生局官網查詢35家基層診所。

現在要不要讓孩子打疫苗，是很多家長最傷神的問題，新設基層兒科防疫門診，還在猶豫要不要給孩子打疫苗的家長，現場也可請教醫師，聽建議再決定。

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