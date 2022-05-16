彰化+1411！ 居家隔離改採517新制後剩不到1000人

彰化縣確診者7成集中在18歲至64歲間。（縣府提供）（記者張聰秋攝）

2022/05/16 18:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕明天（17日）零時起，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診者的同住家人若打滿3劑，不用居家隔離，改為7天自主防疫；彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣18歲以上打滿3劑疫苗已超過7成，目前全縣3000多名居隔者中，剩不到1000人因尚未打疫苗或未打滿3劑或是確診者須繼續隔離外，絕大多數都能提前「解封」。

中央流行疫情指揮中心為集中醫療資源照顧中重症，以篩代隔0+7（免居隔，+7天自主防疫）的新措施，從醫護人員擴及適用確診者同住家人，有打滿3劑疫苗的同住家人可上班、外出採買東西，未打滿疫苗者維持原本3+4，3天居家隔離、4天自主防疫。

彰化縣今新增本土疫情確診個案數1411例，最近5日PCR核酸檢測陽性率超過5成5，確診者近7成為18歲到64歲的民眾，明天（17日）開始，為了醫療分流，彰化縣請基層診所開設兒科防疫門診，目前有36家診所加入開設防疫門診，專為12歲以下兒童提供免費快篩，而1歲以下嬰兒快篩陽性或確診個案，可到全縣11家應變及專責醫院，走「金色通道」一條龍服務，及即獲得治療。

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彰化縣打滿3劑疫苗已超過7成，以此推估，517新制上路後，全縣居隔人數會大降，剩不到1000人。（縣府提供）

彰化縣11家醫院提供「金色通道」一條龍服務，1歲以下嬰兒快篩或確診個案，可走「金色通道」即時獲得醫療資源。（縣府提供）

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