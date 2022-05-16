彰縣爆爛瓜災情 257公頃西瓜田估減收8成

彰化西瓜全台第3高，257公頃瓜田，春天冷熱溫差大，著果率極差，5月要病蟲害噴藥防治，大雨又來攪局，「雙重打擊」減收高達8成之譜。（記者張聰秋攝）

2022/05/16 14:39

〔記者張聰秋／彰化報導〕好慘！3月連續下雨，日夜溫差大，著果率極差，一大堆長不大的畸形瓜出現，無奈，最近1週雨繼續下個不停，全縣257公頃西瓜田爆出爛瓜災情，瓜農估計減收8成，縣府向農委會爭取全數列為天然災害現金救助及低利貸款地區，每公頃救助金6萬元。

全縣西瓜種植區域分散在二林、竹塘、芳苑、福興、鹿港、埤頭等鄉鎮，栽培面積約257公頃，春作1年1收；3月春雨，5月中旬起雨接連下，果實就算長出來，不是畸形就是裂果，整片西瓜田約8成爛掉無法收成，農民欲哭無淚。

西瓜交易市場量跌價揚，產地批發價每台斤已漲到10多元，1顆25台斤至30台斤大西瓜，產地價超過300元，賣到零售市場，8、900元跑不掉，今年夏天民眾想大啖西瓜消暑解渴，恐得花更多的錢。

福興鄉農會產銷班長許清池說，目前種植面積僅剩不到2成能收成，農民靠天吃飯，遇到天氣使壞，心血全泡湯。

農業處農務科長黃松欽表示，上週農業處與農委會農糧署官員實地會勘，發現西瓜田在雙重打擊下真得很慘，春天冷熱異常，著果率極差，「啞果」很多，雨後病蟲害加劇，須噴藥防治又遇上5月連續豪大雨來攪局，救不回，縣府上週五下班前已發文請農委會公告天然災害現金救助區域，農委會今收到公文，最快明天（17日）應可公告。

縣長王惠美、福興鄉長蔣煙燈、縣議員葉國雄、楊妙月、黃俊源等人，今冒雨會勘瓜田，瓜農大吐苦水，擔心損失慘重睡不著覺。

王惠美說，依天然災害救助辦法規定，農友在農委會公告後10日內，趕快向鄉鎮公所申請，除了西瓜之外，4月上旬低溫造成龍眼、荔枝、越光米等農作物全都列為災損，西瓜劣果災損1公頃補助6萬元，金額不多，加減降低瓜農損失。

彰化瓜田傳出嚴重災情，只剩2成可採收，民眾今年想吃到便宜又好吃的西瓜，恐得花更多的錢才能享受吃西瓜消暑的快感。（記者張聰秋攝）

縣長王惠美（右2）、福興鄉長蔣煙燈（左1）等人，今冒雨會勘瓜田，瓜農大吐苦水，擔心損失慘重睡不著覺。（記者張聰秋攝）

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