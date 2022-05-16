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    首頁　>　彰化縣

    驚悚！ 轎車未減速猛撞迴轉大貨車 車頂「削平」駕駛夾在車內亡

    楊男駕駛白色轎車，疑似未注意車前狀況追撞一輛迴轉貨車，強大撞擊造成轎車全毀變形，車頂幾乎「削平」。（民眾提供）

    楊男駕駛白色轎車，疑似未注意車前狀況追撞一輛迴轉貨車，強大撞擊造成轎車全毀變形，車頂幾乎「削平」。（民眾提供）

    2022/05/16 14:16

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔心鄉今（16）日清晨發生一起死亡車禍，一輛大貨車在員鹿路五段迴轉時，一輛白色轎車突然從後追撞，強大撞擊造成轎車車頭全毀變形，車頂幾乎「削平」，而楊姓轎車駕駛頭部受創被夾在車內鮮血猛流，一度無生命跡象，最後經急救後仍傷重不治。警方表示，詳細肇事過程將進一步釐清。

    該起車禍都被路旁監視器拍下，當時大貨車停在路邊，駕駛上車後，車頭緩緩駛向內車道，準備迴轉，迴轉到一半時，一輛白色轎車從後方駛來，車速幾乎未減速下，猛烈撞向貨車貨斗，貨車都被撞斜，不少車身零件瞬間噴飛路面。

    警方初步調查，該起車禍發生在早上5時47分，當時40歲的陳姓大貨車駕駛沿員鹿路五段西往東方向駕駛，準備從外車道迴轉往西，而同方向的25歲楊姓男子，駕駛白色豐田轎車從內車道高速駛來，在疑似未注意車前狀況下，直接撞擊貨車後方，造成白色轎車車身受損嚴重，車頂也被嚴重擠壓，幾乎「削平」。

    目擊民眾表示，當時氣候下雨，不知是否影響轎車駕駛視線，而直接撞上貨車車斗，車子幾乎被撞成廢鐵，駕駛被夾在車內，鮮血還不斷從車上滲出，隨著下雨路面都染成紅色，看了令人驚悚！

    消防隊表示，獲報將楊男救出，一度無生命跡象，現場急救後隨即送往部立彰化醫院，仍因傷重不治，另大貨車駕駛則無受傷；溪湖警分局表示，楊男家屬獲報趕來，對意外仍不敢置信，也不清楚楊男為何這麼早外出。警方表示，初步研判應是下雨造成視線不佳，而大貨車是否違規轉彎未禮讓直行車或轎車有否超速，都將待鑑識人員釐清。

    路邊監視器拍到，白車轎車高速撞向迴轉的貨車，車頭瞬間毀壞。（民眾提供）

    路邊監視器拍到，白車轎車高速撞向迴轉的貨車，車頭瞬間毀壞。（民眾提供）

    白色豐田轎車從後追撞貨車，車頭全毀，車頂幾乎被削平，畫面驚悚。（民眾提供）

    白色豐田轎車從後追撞貨車，車頭全毀，車頂幾乎被削平，畫面驚悚。（民眾提供）

    消防隊員將夾在駕駛座內的駕駛救出，現場已無生命跡象。（民眾提供）

    消防隊員將夾在駕駛座內的駕駛救出，現場已無生命跡象。（民眾提供）

    畫面中大貨車迴轉時造成後方白色轎車追撞，車禍造成一死意外。（民眾提供）

    畫面中大貨車迴轉時造成後方白色轎車追撞，車禍造成一死意外。（民眾提供）

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