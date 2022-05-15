第4劑來了！彰化5/16開打 3劑滿5個月莫德納打半劑

彰化縣明天（16日）開始追打第4劑疫苗，目前只有莫德納疫苗，施打量半劑且第3劑要已打滿5個月。（記者張聰秋攝）

2022/05/15 18:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣衛生局今天傍晚宣布，明（16日）起，彰化縣配合中央政策開始接種第4劑疫苗，民眾第3劑已滿5個月，並且符合中央規定對象，即可與醫療院所預約施打。

3種接種對象為：一、65歲以上長者。二、長照機構住民。三、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者。

衛生局長葉彥伯說，縣內長者多數都在今年1、2月完成3劑疫苗，要到今年6月過後，陸續才滿5個月，才可追打第4劑疫苗。長照機構住戶約有6、7000人，衛生局已安排醫療院所醫護團隊進駐施打。

葉彥伯說，目前疫苗只有莫德納，第4劑莫德納疫苗追打量半劑，其他廠牌疫苗第4劑施打量依照原先廠牌規定，第2劑疫苗追如量接種，BioNTech COVID-19疫苗全劑量或蛋白質次單元之高端、Novavax（目前尚待原廠進口供應） COVID-19疫苗全劑量。

前3劑疫苗接種後若有發生不良反應者，衛生局建議改接種其他不同製程疫苗接種，好比說，之前接種Moderna、高端、BioNTech產生過敏，可考慮接種AZ。

18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，包含1.目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者。2.器官移植患者或幹細胞移植患者。3.中度、嚴重先天性免疫不全患者。4.洗腎患者。5.HIV陽性患者。6.目前正使用高度免疫抑制藥物者。7.過去6個月內接受化學治療或放射線治療者。8.其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者。

合約醫療院所名單請上彰化縣衛生局網頁查詢：https://sites.google.com/view/changhua-covid19-vacc/。

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彰化縣明天起針對3類對象開放接種第4劑疫苗。（縣府提供）

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