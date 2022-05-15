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    首頁　>　彰化縣

    彰化+1408 衛生局︰採檢PCR聯絡電話要填對 否則恐領不到保險

    彰化縣今新增確診1408人，陽性率已近5成。（縣府提供）

    彰化縣今新增確診1408人，陽性率已近5成。（縣府提供）

    2022/05/15 16:20

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣PCR核酸檢測陽性率49.96％已近5成，為簡化同住親友匡列隔離流程，儘快拿到隔離證明，以利申請保險理賠金；衛生局今提醒民眾，就醫掛號採檢PCR，填寫聯絡手機號碼務必正確，不能亂寫，一旦錯了後續流程大亂，找不到人，權益將受損。

    今（15日）武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，彰化縣新增1408例，累計今年以來總確診數1萬655人，確診者增加。

    不少民眾抱怨，確診同住家人，接到地方衛生單位疫調，已是確診者得知確診後的第3天，同住人都不用匡列，拿不到隔離證明書，申請不到保險。

    對此，衛生局長葉彥伯表示，5月1日起，中央「確診個案自主回報疫調系統」上路，疫調系統會從民眾在醫院採檢時留存手機號碼，發送手機簡訊（簡訊顯示門號0911514588），確診者收到簡訊通知，點選網址連結，進入系統填報疫調資料，包含密切接觸者的親友，衛生局很快即可取得密切接觸者的資料，直接連結到公費快篩領用的管理系統。

    此時，接觸者帶著身分證到指定發放快篩的醫療院所領用快篩試劑，簡化領取試劑流程，且系統自動發送電子的居家隔離單，方便民眾請假或申請保險理賠。

    疫調系統也會發送簡訊給確診者自主回報疫調，系統會根據確診者登記接觸者的資料傳送簡訊通知，接觸者收到簡訊後，可前往醫療院所領取快篩試劑，

    新政策上路2個多星期，有些人手機號碼填錯了，衛生單位第一時間找不到人，還要透過戶政系統資料再三比對，時間被耽擱。

    葉彥伯強調，現在確診通報程序，醫院會把民眾就醫掛填寫手機號碼上傳中央傳染病通報系統，衛生局再從傳染病通報系統取得個案的資料，再打電話做疫調，手機號碼若有錯，衛生單位一時很難找人，個案收不到電子居家隔離單，無從匡列同住者親友的居家隔離對象，疫調空轉停擺，民眾就醫時一定要再三確認手機號碼為宜。

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    彰化縣衛生局提醒民眾，就醫採檢PCR，聯絡手機號碼一定要對，錯了恐讓自己的權益受損。（縣府提供）

    彰化縣衛生局提醒民眾，就醫採檢PCR，聯絡手機號碼一定要對，錯了恐讓自己的權益受損。（縣府提供）

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