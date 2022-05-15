為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    疫情影響分流表揚 彰市62名模範母親獲贈按摩器

    今年彰化市模範母親最年長的是95歲的邱王雖霞女士，也是前立委邱創進的母親。（記者湯世名攝）

    今年彰化市模範母親最年長的是95歲的邱王雖霞女士，也是前立委邱創進的母親。（記者湯世名攝）

    2022/05/15 12:32

    〔記者湯世名／彰化報導〕因疫情關係，彰化市慶祝母親節暨表揚模範母親大會」，今天移往彰化藝術館廣場戶外舉辦，並採取分流（分成4梯次）方式舉行，市長林世賢頒贈寫有「慈心春暉」字樣的匾額與「溫熱柔捏按摩器」精美禮品，給接受表揚的62名模範母親，祝賀母親們佳節快樂。

    彰化市今年由各里提報接受表揚的模範母親，共有62位，其中有32位、近5成2的模範母親年齡都在80歲（含）以上，當中又有19人是85歲（含）以上，其中最年長的是住快官里95歲的邱王雖霞。

    林世賢在表揚大會表示，早期母親的偉大，除了具有相夫教子的美德，更能夠在吃苦耐勞的困頓環境中，教養出成功的子女，成為台灣進步繁榮的幕後推手。由於疫情仍嚴重，他特別提醒在場的模範母親與陪同前來接受表揚的家屬們，還是要加強謹慎防範，並強調市公所已拜託各里長幫忙看顧與注意各里民的狀況，若不慎有家庭成員染疫的話，公所會全力協助並送上「血氧機」，若是輕症居家照顧有任何需求都可請求公所協助。

    他說，這幾年，在疫情肆虐下，不僅嚴重影響經濟與社會發展，更衝擊到人際關係互動，此一世紀性浩劫，也一定程度造成家庭親情的疏離，面對疫情的考驗與衝擊，更凸顯加強親情連繫與噓寒問暖的重要性，在疫情威脅仍在、慶祝母親節同時，為人子女者更應多注意父母的健康。

    彰化市今年由各里提報接受表揚的模範母親，共有62位，其中有32位、近5成2的模範母親年齡都在80歲（含）以上，當中又有19人是85歲（含）以上。 （記者湯世名攝）

    彰化市今年由各里提報接受表揚的模範母親，共有62位，其中有32位、近5成2的模範母親年齡都在80歲（含）以上，當中又有19人是85歲（含）以上。 （記者湯世名攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    只願孩子平安長大 早療家庭媽媽獲選模範母親
    2022/05/09 17:28

    只願孩子平安長大 早療家庭媽媽獲選模範母親
    澎湖表揚20模範母親 縣長籲及時行孝也別忘防疫
    2022/05/08 18:48

    澎湖表揚20模範母親 縣長籲及時行孝也別忘防疫

    十四期絕美綠海無價 成豪客置產首選
    致力新住民子女母語傳承 鄧氏秋恆獲新住民模範母親
    2022/05/08 12:40

    致力新住民子女母語傳承 鄧氏秋恆獲新住民模範母親
    做好防疫留下美好回憶 八里表揚12位模範母親
    2022/05/08 10:54

    做好防疫留下美好回憶 八里表揚12位模範母親

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    經濟建研會表揚金門模範母親 事業家庭兩相兼顧
    2022/05/07 23:53

    經濟建研會表揚金門模範母親 事業家庭兩相兼顧
    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播