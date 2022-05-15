驚世家族！父親被車撞死 女兒10年後回娘家向大哥要賠償金

彰化地院外觀。（記者顏宏駿攝）

2022/05/15 12:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二林鎮一名陳姓老翁共有2子、4女，10年前老翁發生車禍過世，獲得對方300萬元的賠償金（強制責任險160萬元加精神慰撫金140萬元），豈料大部分的賠償金為大哥私吞，大哥認為嫁出去的女兒沒有資格分財產，但排行老四的女兒10年後出面要賠償金，她認為，車禍賠償金不同於財產，父親被車撞死，她心情沉痛，需要精神撫慰，她要求把精神慰撫金140萬元分成6分，由兄弟姊妹朋分，每人分得23萬3333元。

這起手足間為140萬元而對簿公堂的事件，現在搞得鄰里皆知，雙方互指對方的不是，甚至把當年父親辦喪事諸多醜事一一掀開，街坊鄰居大歎「骨肉相殘」，承審的法官也看得直搖頭。

法庭上大哥主張，「出嫁女兒沒有資格分財產，所謂女兒得嫁妝，兒子得田庄」，車禍的賠償協商都是他和弟弟出面與對方談判，賠償金當然由2兄弟朋分，嫁出去的女兒沒份。況且父親在世時，大姊跟弟弟曾經聯手毆打父親，要不是他出面阻止，爸爸恐被打到住院，為此爸爸還對大姊提傷害告訴，表明「大女兒永遠不可再踏入家門，他永不承認這個大女兒」，後來大姊一如預期，也未回家奔喪。

大哥還說，父親被車撞死，喪事都他一人張羅，起初經費都由他一人支付，後來要不是有強制險理賠160萬元提早下來，所有兄弟姐妹在喪事都作「壁上觀」，強制險理賠160萬元分成6份，每人分得26萬6000元，有了這筆錢，兄弟姊妹們才勉為其難1人出10萬元作喪葬費，父親的喪事才得以辦成，但他堅持140萬元的精神慰撫金只有兒子能分。

但4女兒認為車禍加害人賠償的對象是「死者6名子女」，她也要分140萬元其中1份，她告大哥不當得利，她主張，賠償金非遺產，她是死者的女兒，有出喪葬費10萬元，自然也有資格分精神慰撫金，況且當初車禍賠償金談判時，大哥從頭到尾沒有通知4個女兒時間、地點，她們當然不知要出席，而在車禍和解書上卻出現4個女兒的用印，她懷疑大哥為了領取4個妹妹的賠償金，盜刻她們的印章，這是偽造文書、不當得利。

承審的法官表示，這是10年前的舊事，女兒有沒有資格分精神慰撫金，重點在於女兒有無聲明或證明「放棄領取」，但綜觀所有的證人（其它姊妹及大哥的兒子）不是語焉不詳就是「聲明沒有放棄」，因此原告分得23萬3333確有理由，應予准許。

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