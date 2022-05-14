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    彰化版宮原眼科！鹿港百年老屋「長源醫院」華麗轉身啟動

    彰化縣長王惠美（圖左二）參加「長源醫院」修繕開工典禮，希望明年完工為鹿港再添觀光亮點。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長王惠美（圖左二）參加「長源醫院」修繕開工典禮，希望明年完工為鹿港再添觀光亮點。（記者劉曉欣攝）

    2022/05/14 19:58

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化版宮原眼科！鹿港百年老屋「長源醫院」今天按下華麗轉身的按紐，舉行修繕開工典禮，預計明年7月完工後，成立「鹿港歷史影像館」，讓老照片在古色古香的老屋風華再現。

    彰化縣長王惠美說，「長源醫院」位於鹿港中山路，由許讀醫師創立。許讀在1919年以台中一中第一屆第一名畢業，保送現在的台大醫學院。許讀的父親在1920年買下房子，要給兒子開醫院，醫院名字來自許讀父親經營的商號「長源行」。

    王惠美說，許讀醫師喜歡拍照，也影響了兒子許蒼澤，許蒼澤不只經常拿著相機在市區與鄉間拍照，更常常得獎，在相機要裝底片的時代，洗出來的照片就超過25萬多張。「長源醫院」結束營業後，許蒼澤妻子施秀香與兒子許正園醫師都希望，能夠讓老醫院成為展出鹿港老照片的場所。

    「長源醫院」第三代許正園說，很高興看到「長源醫院」啟動修繕工程，這棟老屋百年來經過數次修建，因為屋齡老，房子出現白蟻及漏水問題，希望透過修繕能夠讓老屋回春。

    彰化縣文化局協助「長源醫院」爭取文化部「私有老建築保存再生計畫」，啟動老屋修繕工程，文化部核定補助2162萬餘元，許正園醫師自籌506萬餘元，預計在明年7月完工。

    鹿港長源醫院是百年老屋，院長許讀與兒子許蒼澤都熱愛拍照，尤其是許蒼澤為鹿港留下許多珍貴的老照片。（記者劉曉欣攝）

    鹿港長源醫院是百年老屋，院長許讀與兒子許蒼澤都熱愛拍照，尤其是許蒼澤為鹿港留下許多珍貴的老照片。（記者劉曉欣攝）

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