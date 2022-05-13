彰化+1169！代領「防疫健康包」更便捷 戶政所設便利站

彰化縣各戶政事務所設立「戶政防疫便利站」，代領「防疫健康包」更便捷。（資料照）

2022/05/13 20:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣今天新增1169例本土確診，因應即將進入疫情高峰期，為了讓確診者和居家檢疫者安心治療和隔離，彰化縣政府新設「戶政防疫便利站」，當事人可請未確診的親友代領防疫健康包，以免因久候專人送達造成隔離期的生活不便。

防疫健康包內有藥師指示用藥，例如普拿疼和感冒藥，以及血氧機，還有隔離期間日常生活用品，口罩、餅乾等等，確診人數增加，民政系統專人送達的人力應接不暇，多了便利站，啟動代領機制，讓防疫運作更流暢。

縣長王惠美提醒鄉親，今天開始，確診者或居家檢疫者可請未居隔者的親友，拿確診者的確診證明文件，紙本或拍照、截圖都可以，和代領者的身分證明文件，週一到週五上午9點到中午12點、下午1點到5點，星期六上午9點到12點，就近到戶政事務所領取防疫健康包，若無親友幫忙，也可直接打彰化縣防疫關懷中心（04）7531999安排社區藥局專人送達。

熱門「清冠一號」中藥搶手，一帖難求，衛生局長葉彥伯說，中醫師公會已反映這週用量已不足，中醫師改用其他中藥帖子暫時使用。

今天是快篩陽即確診上路第2天，不少民眾混淆，以為人人適用，葉彥伯提醒民眾，快篩陽的對象只針對居家隔離、居家檢疫和自主防疫這3類，快篩陽性馬上找居家醫護團隊的照護醫師幫忙再確認，確認無誤後再由醫師透過健保系統上傳通報確診資料，而一般民眾快篩陽性要再到醫院做PCR確認，由醫院上傳資料通報，彰化縣設置「金色通道」一條龍服務，儘量簡化就醫程序，讓確診者早期使用抗病毒藥物，避免重症。

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因應確診人數增加，彰化縣各醫院啟動金色通道，確保確診者可在黃金投藥期服藥治療。（記者張聰秋攝）

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