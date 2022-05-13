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    首頁　>　彰化縣

    拍案叫絕！匾額不必丟 變身蜂箱再利用

    台灣民間在致贈匾額時，往往都是表達祝賀之意。（記者劉曉欣攝）

    台灣民間在致贈匾額時，往往都是表達祝賀之意。（記者劉曉欣攝）

    2022/05/13 16:09

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕華麗的變身！彰化縣野蜂復育業者姚程浚，因為本身也從事裝潢，專門回收民間不要的匾額來打造為蜂箱，5年來回收至少1000塊匾額；他表示，回收匾額不用成本，加上匾額的厚度足，手工所做的蜂箱更為耐用！

    姚程浚表示，家中原本是做裝潢工作，後來跨足到野蜂復育與捕蜂，因為必須視花期到處放置蜂箱，都要花一筆費用買蜂箱，所以就決定自己動手做，只是購買木材也要成本，他靈機一動想到，如果回收民間不要的匾額，就可以省下本錢。

    因此，姚程浚開始四處打聽誰家要丟匾額，只要一趟可以回收3塊匾額，他就會專程開車去載，曾經最遠到新北市去載匾額，也曾一次載回2、30塊匾額回來。

    不過，大多數回收的匾額都有許多名字，為了避免尷尬起見，匾額上頭的文字都會全部刨平磨光，而回收匾額打造蜂箱的最大好處，就是匾額有一定的厚度，用回收匾額所做的蜂箱，就會特別耐用，也成為另外收獲。

    因為回收匾額再利用變身為蜂箱大成功，姚程浚也會回收木門或是原木地板再來打造蜂箱，他說，能讓原本要丟棄的匾額，成為蜜蜂繁衍生息的處所，讓原本是用來祝賀的匾額，在回收再利用的時候，也成為孕育生命最大的祝福。

    回收匾額改造為蜂箱，匾額的文字都會刨掉磨光，以避免尷尬。（姚程浚提供）

    回收匾額改造為蜂箱，匾額的文字都會刨掉磨光，以避免尷尬。（姚程浚提供）

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