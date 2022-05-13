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    首頁　>　彰化縣

    彰化升都無緣 王惠美震怒撂狠話「重審」

    彰化縣爭取升格直轄市今被內政部否決，縣長王惠美表明對審查結果早已心裡有數，但無法苟同否決的原因。（縣府提供）

    彰化縣爭取升格直轄市今被內政部否決，縣長王惠美表明對審查結果早已心裡有數，但無法苟同否決的原因。（縣府提供）

    2022/05/13 16:08

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣爭取升格直轄市踢到鐵板，今被內政部否決，縣長王惠美表明對審查結果早已心裡有數，但無法苟同否決的原因，要求重新審查。

    王惠美說，雖然彰化的民進黨重要人士早已放話彰化升格不會過，但是，最近國發會、內政部都還有來文跟縣府要求補資料，結果內政部不等縣府把資料補完，就提前宣布比賽結束，急著要在今天召開最後審查會議，答案早已確定，只是等時機宣布結果，剛好，4月份彰化人口掉到125萬，執政當局順勢走完程序而己。

    王惠美表示，符不符合地制法規定的人口門檻，應該是看申請當時的人口數，彰化提出申請案的時候，人口數超過125萬人，現在掉到125萬人以下，主因這2年有1萬1210人出國2年以上未能返國民眾被除籍，屬於不可抗力因素，一旦疫情解禁，這些人重新回來，到時候彰化又回到125萬人，中央是不是應重新審查？

    王惠美強調「彰化人沒比別人卡細漢」，北部3個直轄市、南部2個直轄市，中部只有1個直轄市，完全違反均衡國土發展，今天審查結論對彰化人有失公道！彰化低薪是中央卡二林精機環評案，2年多了連審都不審，引進高科技產業提高薪資結構就要有產業園區，卡彰化建設案才是彰化低薪的元凶。

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