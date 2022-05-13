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    8年抓76條蛇 博士校長陳世雄抓蛇秘技大公開

    8年抓76條蛇，老校長親授抓蛇秘技。（照片由陳世雄提供）

    8年抓76條蛇，老校長親授抓蛇秘技。（照片由陳世雄提供）

    2022/05/13 15:41

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕前明道大學校長、農業博士陳世雄，退休後經營有機生態農場，農場經常遭蛇侵入，堅持有機生態農法的他練就一身抓蛇好工夫，8年來已經抓了75條蛇，上週再抓一條長約2公尺長的臭青母，由於抓蛇工夫了得，朋友都稱他是「博士蛇王」。

    陳世雄自豪地說，他每抓必中，因為他知道蛇最愛吃蛋，他農場裡有近20隻的大白鵝，鵝蛋碩大無比，蛇張開大口吞蛋約要半個小時，當他看到蛇吞鵝蛋時，「每抓必中 」。

    陳世雄今天在自家農場公開「抓蛇秘技」。他說，抓蛇一點都不難，因為他有「主場優勢」，知道蛇可能在哪個角落出現，而蛇特別愛吃蛋，用鵝蛋「引蛇出洞」是必殺絕招。

    他說，經營農場8年來抓到的76條蛇，絕大部分是無毒的臭青母，只有2條有毒的眼鏡蛇，「抓蛇真的不難」，連他太太也練就一身抓蛇好功夫。

    陳世雄表示，抓蛇前，先了解了解蛇的特性，克服心理的恐懼，確定是無毒的蛇，所以毋須害怕，他對農場的生態瞭若指掌，只要一發現農場出現脫皮的蛇蛻就提高警覺，一般人怕蛇，通常都使用「驅趕法」，把蛇趕出去，他們不怕蛇，反而以鵝蛋使出「吸引法」，只要抓對時間，拿出捕蛇夾，一定命中，他甚至不用捕蛇夾，用食指、大拇指就能搯住蛇頭。

    外界好奇，抓到那麼多蛇，是不是拿來「打牙祭」煮蛇湯，他說，蛇是抓老鼠的利器，農民種雜糧、西瓜，田裡經常有田鼠出沒，造成損失，他把得手的臭青母放生到農田，很快鼠害就不見。

    他強調，有心做有機農場，就要接受它所帶來的一切，蛇是農場生物鏈的一環，沒有必要撲殺，一物兢一物，讓它生態平衡，由生態食物鏈幫我們作工，這是有機生態農法的妙用。

    8年抓76條蛇，老校長親授抓蛇秘技。（照片由陳世雄提供）

    8年抓76條蛇，老校長親授抓蛇秘技。（照片由陳世雄提供）

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