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    勞動部職訓師爆貪汙 內神通外鬼10年爽A國庫669萬

    勞動部勞動力發展署中彰投分署，驚傳職訓師利用職務之便詐取不法金額669萬6580元。（圖擷取googlemap）

    勞動部勞動力發展署中彰投分署，驚傳職訓師利用職務之便詐取不法金額669萬6580元。（圖擷取googlemap）

    2022/05/13 15:25

    〔記者陳冠備／彰化報導〕隸屬勞動部勞動力發展署中彰投分署的助理研究員林文山，平時擔任職訓師工作，涉嫌利用教授課程需辦理採購職訓設備材料物品的機會，提出請購需求，再透過自營公司進行投標，從中賺取差價，或是洩漏採購秘密給投標公司來獲取回扣。彰化地檢署搜查，發現林男近10年來涉嫌利用職務機會詐取財物及收受回扣近669萬6580元。檢方今日偵查終結，依《貪污治罪條例》對林文山等5人提起公訴。

    彰化地檢署表示，該案經廉政署中區調查組獲報，彰化地檢署立即組成專案小組偵辦，經透過金流分析掌握相關犯罪事證，今年3月15日，檢警出動搜索涉案人等住所及辦公室等共11處，約詢涉案人員13人，經訊問後認為林文山涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，且有逃亡及串證之虞，今向法院聲請羈押禁見獲准。

    起訴內容指出，林文山（45歲）本身為採購承辦人員，依法應予以迴避不得投標，但他利用教授課程辦理採購辦理職業訓練設備材料物品的機會，提出請購需求或簽辦10萬元以下及逾10萬元開口契約等採購標案，並找來不知情的老母當人頭開設「恒昕」材料公司，或借用「如元傑」機械公司名義，陸續承攬得標各項採購案，最後再利用自己擔任實質驗收人之優勢，佯以備品或舊品充當新品出貨，致機關陷於錯誤，予以通過驗收，其利用職務機會從中詐得採購價金403萬4035元。

    檢方也查出，林男於2014、2015、2019年時，利用購辦公用器材採購標案機會，事先委請梁男、劉男擬定標案設備規格或預算，以變相洩漏採購秘密方式，進而收取回扣賄賂為對價，藉此護航楊姓、劉姓、陳姓等廠商提早獲悉採購資訊，進而及早備標而得標，林男再從中向其收取回扣總計266萬2545元。

    「完全就是一手遮天！」承辦檢察官表示，林男擔任勞動部講師，課程常需要電線、馬達等五金材料，因此多次提出利用請購需求，再利用自營公司得標採購案，但買來的東西卻不是完全拿去教學，而是留下大部分拿去自售，使其獲利，簡直是把納稅人的錢當提款機。

    檢方也指出，林男也相當狡猾，為迴避稽查避免單一公司得標，遂找來如元傑公司等幫忙承標，如有超過10萬元採購案，就洩漏採購規格給熟悉廠商，藉此收取回扣，而這些不法廠商更不乏是上過職訓課的學生，根本就是「內神通外鬼」，經查，林男10年來利用職務詐取及收取之回扣不法案件約180起，金額達669萬6580元。

    彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，林文山在押期間坦承犯罪，並自動繳回200萬元，已建請法院將其不法所得沒收，但他仍涉犯《貪污治罪條例》購辦公用器材收取回扣、利用職務上之機會詐取財物罪、《刑法》洩漏國防以外應秘密之消息及《政府採購法》詐術圍標、借牌投標等罪嫌，因此予以起訴；另同案被告梁男、劉男則犯《貪污治罪條例》對於公務員違背職務之行為交付賄賂罪嫌；另楊男、劉男及陳男等所屬公司涉犯《政府採購法》以詐術使開標發生不正確結果及容許他人借用牌照等罪嫌，據此將以上等人提起公訴。

    林姓職訓師涉嫌利用教授課程需辦理採購職訓設備材料物品的機會，提出請購需求，藉此詐取不法金額。（翻攝勞動部網站）

    林姓職訓師涉嫌利用教授課程需辦理採購職訓設備材料物品的機會，提出請購需求，藉此詐取不法金額。（翻攝勞動部網站）

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