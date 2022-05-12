八卦山大佛點陣「消失」 網友：類隔離！

八卦山大佛是彰化人共同的記憶。（資料照）

2022/05/12 15:06

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣歷史建築八卦山大佛修復工程進行中，基地四周搭起圍籬，鷹架防墜網安裝就緒，網子遮住大佛全身，有民眾拍下工地畫面，PO文佛祖放假休息中，網友見文引喻「大佛點陣圖」被接觸遊客太多被匡列隔離，更有網友要信眾自求多福，還有網友表明「類隔離」創意超有梗！

臉書社群「彰化人大小事」出現一則貼文，標題「佛祖放假休息中，信眾請自主應變！」文附上2張照片，一張大佛廣場九龍池全貌，一張工地現場大佛近照，2張照片清楚看到鷹架和防墜網，看不到大佛原貌，被防墜網「保護」得不見天日，與世隔絕。

網友留言踴躍，有網友說大佛變鋼鐵人「大佛鋼彈維修中」、「鋼彈要保養ㄌ」、「佛祖心中坐」要大家自立自強，更有網友附和說「連大佛都自主隔離了 、「大佛被隔離中，今年彰化可望放颱風假」、「辛苦佛祖，終於可以放年假了」、「閉關中請勿打擾」。

61年前落成的八卦山大佛，是彰化縣的精神地標，更是彰化人的共同回憶，文化部補助經費縣府編列整修經費，共計3100萬元進行修復，工程重點處理佛身表層塗漆毀，以及建物漏水問題，大佛色澤以黑紅色調具金屬平光為原則，亮度深淺依現況調色為主，蓮花座顏色維持金色，縣府今年3月3日開工祭典，預計今年12月底前完工。

網友貼文說「佛祖放假休息中」文章引發熱議。（圖擷取自臉書「彰化人大小事」）

網友創意超有梗。（圖擷取自臉書「彰化人大小事」）

網友形容施工中的大佛，全身被鷹架和防墜網遮住，樣貌看不到，「佛祖放假休息中」。（圖擷取自臉書「彰化人大小事」）

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