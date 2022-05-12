就「它」閃不停！這根柴4個月狂拍4000多張紅單 榮登彰化「測速王」

今年1到4月彰化縣一般道路前3大測速固定桿照相排名出爐，和美鎮線東路5段291號南側170公尺「這根柴」榮登「測速王」寶座。（交通隊提供）

2022/05/12 11:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕就它「閃」不停！今年1到4月彰化縣一般道路前3大測速固定桿照相排名出爐，和美鎮線東路5段291號南側170公尺「這根柴」，4個月日夜狂「閃」4851張超速紅單，單日40張，榮登「測速王」寶座。

民眾因為超速被告發取締交通違規紅單要罰錢，套用周星馳電影的台詞「一根柴」，網友把測速桿引喻成「柴」。

彰化縣一般道路共66處固定桿位置，28處裝設測速照相機器，其他「空桿」警方依據最新的易超速肇事資料定期移動。

今年1到4月全縣固定超速取締件數前3名出爐，第1名和美鎮線東路5段291號南側170公尺取締4851件，緊追在後的縣139線7.7K處取締4415件，排名第2高，第3高芳苑鄉斗苑路後段與路平路口取締4068件，前3高平均單日「閃」拍都超過30張。

去年全年「測速王」台74甲線2.2K處南下共取締1萬3990件，平均單日38張紅單，今年最新「測速王」單日40張超越去年。

和美鎮線東路5段路段，4線道路限速60公里，國道三號下了和美交流道匝道路口聯外道路，不少用路人因把市區道路當成高速公路，油門一踩很容易就被「閃」拍到。

違規超速取締第2高的縣139線7.7k處，道路限速車速40公里，去年4月1日啟用一直都在排行榜之中，昨天傳出外縣市親友團到139線顏氏牧場喝喜酒，赴宴親友去與回程途中，不少人違規超速被拍，當天下午4小時該路段共取締324件超速（含汽機車），占今年4個月內取締總件數約8%。

第3高芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口，道路限速60公里，10公里寬容值，超過70公里以上取締開罰，道路寛敞筆直，路太好開了，駕駛人猛踩油門，享受行車快感的同時，油錢和紅單錢也一起迅速消耗。

彰化縣警察局長吳坤旭表示，測速桿都在易肇事路段，均依法令規定在網路公告並在設置地點前方約100至300公尺設置速限標誌牌，提醒用路人勿超速，開罰只是約束手段，否則不會有那麼多支測速桿「空桿」沒有裝設照相機器，提醒用路人行經易肇事路段務必減速慢行，安全行駛才是平安回家的唯一道路。

位於台74甲線2.2K處南下方向的測速照相桿，去年全年共取締1萬3990件，平均單日38張紅單成為測速王，今年紀錄被超越。（資料照）

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