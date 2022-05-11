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    首頁　>　彰化縣

    170隻豬雷擊死傷 中租公司拒賠 場主：豬命也是命

    彰化縣芳苑鄉一處承租給「中租能源」設太陽能發電的養豬場，疑避雷針沒有發生作用，場內170頭豬被雷擊斃命或昏厥，不過中租能源卻表示，豬隻大量死亡跟他們無關，拒絕任何賠償。（資料照；本報合成）

    彰化縣芳苑鄉一處承租給「中租能源」設太陽能發電的養豬場，疑避雷針沒有發生作用，場內170頭豬被雷擊斃命或昏厥，不過中租能源卻表示，豬隻大量死亡跟他們無關，拒絕任何賠償。（資料照；本報合成）

    2022/05/11 21:23

    相關新聞連結：
    天外飛來橫禍！避雷針未作用 170頭豬電死或昏厥

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉一處承租給「中租能源」設太陽能發電的養豬場，疑避雷針沒有發生作用，場內170頭豬被雷擊斃命或昏厥，因為避雷針是中租能源所設，場主把肇禍矛頭指向「中租能源」，但中租能源表示，該場的發電系統已停止運作，豬隻大量死亡跟他們無關，拒絕任何賠償。

    飼主之所以認定豬隻死亡跟中租有直接關係，是因為同樣的事件去年11月就發生一次，當時死了40隻豬，雙方賠償談不攏，今年5月4日飼主找來第三方公證公司到場勘查，中租也派員到場，當時電機工程技師朱國權就發現該場避雷針已經失效，應立即改善，沒想到過1個禮拜就發生更大的傷亡。

    場主林家至表示，「豬的命，也是命」，中租的回應令他悲憤莫名，他說，第三方公證單位，清楚指出「避雷針效果不良」，但大企業兩手攤攤，就說豬的死跟他們無關，他已有跟中租對簿公堂的心理準備。

    負責勘查的日昇電機事務所電機工程師朱國權說，要讓1個人死亡，30毫安的電流就已足夠，而閃電的平均電流約5000萬毫安，該場避雷針嚴重接地不良，地面又潮溼，豬隻又光腳觸地，雷擊的電流在平面竄流，連續閃電，造成上百隻豬被電死，並非不可能。

    朱國權看過今天死豬的相片，他說，這是非常典型被電弧燙傷，就像被火烤得發紅。

    170隻豬非死即昏，養豬場認為「中租能源」要負責任。（記者顏宏駿攝）

    170隻豬非死即昏，養豬場認為「中租能源」要負責任。（記者顏宏駿攝）

    從死豬外觀出現紅瘀塊，電機技師表示這是被電擊的證據。（記者顏宏駿攝）

    從死豬外觀出現紅瘀塊，電機技師表示這是被電擊的證據。（記者顏宏駿攝）

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