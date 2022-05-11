八卦山牌樓原貌曝光！捐建黑松公司贊助300萬 幫它美容回春

早期從八卦山牌樓仰望山上，大佛看得一清而楚。圖為牌樓當年完工後原貌。（照片林全秀提供，出處國家文化記憶庫）

2022/05/11 19:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會旁八卦山牌樓矗立近一甲子，當年由飲料大廠黑松汽水公司的前身進馨汽水公司捐獻興建，是彰化人的共同記憶。多年來，牌樓風吹日曬掉漆嚴重、水泥斑駁出現裂縫，黑松公司今年慷慨捐獻300萬元修繕工程經費，預計年底或明年初為牌樓換新衣，官民攜手二度共同維護彰化地標。

提到彰化，就會讓人聯想到八卦山大佛，八卦山牌樓則是彰化人共同的記憶。多年前，民眾曾以影響交通為由，建議縣府拆除牌樓，文化局從文資角度，認為牌樓是彰化歷史的一環，透過文資列冊保護，讓牌樓逃過拆除命運。

從前，民眾從牌樓仰望山上，大佛看得一清而楚，隨著周邊陸續蓋起縣立圖書館、市立圖書館，如今抬頭映入眼簾的是紅磚水泥牆面，大佛被磚牆遮蔽。

前縣長阮剛猛時代，黑松公司曾協助縣府找到當年施工的油漆師傅，循當年施工手法重新粉刷牌樓，黑松吸收費用，縣府額外再花22萬元增設夜間照明設備，盛大舉辦點燈落成。

隔了20年，又到了該修繕的時候，文化局計畫委託專業匠師進行修繕及屋瓦仿作、裂縫補強、斗拱修補、油漆粉刷、照明及電氣設備改善。

文化局長張雀芬說，八卦山牌樓位處車流複雜的大馬路上，在不封路施工的前提下，工程兼顧用路人的安全和交通流量的順暢，為了把交通衝擊降到最低，限縮每日施工時數，相對拉長工程期的天數，修繕朝原貌修復，找回昔日美麗的面貌。

八卦山牌樓現在仰望看不到大佛，看到的縣立圖書館的紅磚牆。（記者張聰秋攝）

八卦山牌樓由黑松汽水公司前身進韾汽水捐獻興蓋。（記者張聰秋攝）

八卦山牌樓有黑松汽水商標。（記者張聰秋攝）

八卦山牌樓年久失修，水泥掉落，牌樓照明於80年代縣府增設，電線也老舊到了該全面更換的時候。（記者張聰秋攝）

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