天外飛來橫禍！避雷針未作用 170頭豬電死或昏厥

太陽能光板設避雷針，疑避雷針未發生作用，以致上百隻豬被電死。（記者顏宏駿攝）

2022/05/11 14:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉今天凌晨雷雨交加，一間養豬場疑避雷針未發生作用，以致場內170隻豬慘被電死或昏厥，值得注意的是該養豬場屋頂出租給中租能源公司作太陽能發電，避雷針也由中租公司設置，該場去年11月就已發生雷殛，40頭豬被電死，半年後又再度發生，連兩次出現雷殛死亡的豬舍一模一樣，總損失約600多萬元。

養豬場主人林家至說，自上次發生雷殛電死豬隻以來，中租態度十分消極，也避談賠償，後來他透過立委陳秀寶協助，找來第三方公證公司於5月4日到場勘查，當天已發現避雷針沒有接地的重大缺失，中租卻沒有立即改善，以致「養豬場變電殛刑場」。

他氣憤地說，中租公司不願積極面對此一缺失，現在死的是豬隻，難保下一次有人逃生不及，被電死在裡面，他提醒有出租屋頂作太陽光板發電的農民，一定要非常注意避雷針是否發生作用。

對此，中租公司表示，他們還在了解情況，下午會透過公關部門對外說明。

今天發生雷殛的養豬場共養300多頭大小豬隻，清晨下起大雷雨，5點多場主林家至到場發現豬舍內的豬隻淒厲哀號，他懷疑可能又是避雷針未發生作用，雷殛引電進入豬舍，雨停後，他初步清點共40多隻豬明顯死亡，每一隻豬都被烙下大片遭電殛的痕跡，另有130隻豬被電到昏厥，連水都不喝，他打算把部分豬隻送到嘉義大學檢驗是否死於心臟麻痺，其餘賣到肉品市場。

避雷針未接地肇禍。（記者顏宏駿攝）

豬身被烙下電殛痕跡。（記者顏宏駿攝）

雷電透過場內的排水鐵板傳導。（記者顏宏駿攝）

170隻大豬被電死或昏厥。（記者顏宏駿攝）

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