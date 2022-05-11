1.5公尺龜殼花剛吞松鼠 毛茸茸難下嚥…又遇野貓來大戰

芬園鄉挑水古道有民眾目擊一尾長約1.5米的龜殼花正在吞食一隻松鼠，松鼠僅剩尾巴還露在外面。 （陳姓民眾提供）（記者湯世名攝）

2022/05/11 08:35

〔記者湯世名／彰化報導〕嚇！天氣炎熱，蛇類紛紛出籠，彰化縣芬園鄉挑水古道昨天被登山民眾目擊一尾長約1.5米的龜殼花正在吞食一隻松鼠，整個頭部、身軀都已被吞入腹中，僅剩下松鼠尾巴還露在外面，民眾研判可能是松鼠毛茸茸的難下嚥「卡住」了。不久後附近又有一尾龜殼花被村民目擊與野貓大戰後慘遭咬死，腹部還鼓鼓的，研判是同一尾，直呼：「還是野貓厲害」。

陳姓民眾昨天清晨與友人到芬園鄉挑水古道登山健行，途中突然發現一尾長約1.5米的龜殼花，正在吞食一隻松鼠，松鼠的頭部、身軀都已被吞入蛇的腹中，眾人大開眼界，驚呼：「這裡可不是國家地理頻道，是挑水古道」，不過龜殼花進食到一半突然卡住，露出松鼠尾巴進退兩難，可能是松鼠毛茸茸的，不易吞食。

數小時後，附近村落的李姓民眾在自家門前發現一尾同樣長約1.5米的龜殼花，與一隻野貓大戰，雙方你來我往互不相讓，不過後來龜殼花落居下風，無處可逃，最終還是野貓技高一籌，龜殼花慘遭野貓咬死，不過龜殼花的腹部鼓鼓的，研判之前曾有進食。經比對照片，陳姓民眾研判可能是同一尾龜殼花，沒想到才剛享受完松鼠大餐，還沒消化完畢就被野貓給咬死GG了。

陳姓民眾把照片PO上網寫著「膽子小的別放大看」，吸引許多芬園鄉民留言稱，曾在挑水古道遇到大尾的眼鏡蛇，凶猛立起來，很恐怖。另名鄉民則說，前晚自家門口的樹下，也有一尾龜殼花在吞食幼鳥。有鄉民呼籲，最近芬園蛇類頻繁出沒，春夏期間去登山健行，記得帶上登山杖，穿好全包鞋。

芬園鄉挑水古道有民眾目擊一尾長約1.5米的龜殼花正在吞食一隻松鼠，松鼠僅剩尾巴還露在外面，眾人大開眼界。 （陳姓民眾提供）

芬園鄉有民眾目擊一尾長約1.5米的龜殼花吞食松鼠，不久後又有人看到野貓與龜殼花大戰，龜殼花慘遭咬死，比對照片研判龜殼花可能是同一尾。 （李姓民眾提供）

芬園鄉有民眾目擊一尾長約1.5米的龜殼花吞食松鼠，不久後又有人看到野貓與龜殼花大戰，龜殼花慘遭咬死，比對照片研判龜殼花可能是同一尾。 （李姓民眾提供）

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