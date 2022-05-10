民進黨彰化選戰缺母雞？新人衝民調 紛紛向外求強棒支援

2022/05/10 22:35

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣向來被視為大選勝敗的關鍵縣市，由於民進黨彰化縣長徵召提名人選尚未敲定，在缺乏強大母雞帶領下，也讓為了衝刺民調的彰化新人紛紛向外縣市借將，尋求強棒同框來拜票！

民進黨彰化區縣議員即將在13日晚間進行民調，首次參選的新人楊子賢、辜皇譯與黃柏瑜，今天全都向外縣市借將來陪同拜票，也讓彰化街頭充滿選戰氣息。

楊子賢向來被歸為新潮流，今天陪同在路口拜票的是立委林昶佐；林昶佐表示，因為楊子賢沒有顯赫家世與雄厚資源，但他有很好的人緣，包括去年公投或是在陳柏惟反罷免聲援都全力以赴，希望新人能夠被更多人看到。

而辜皇譯屬於湧言會成員，這也是湧言會首次在彰化縣推出人選，幾乎所有的人都輪番前來助選，今天到場的是民進黨中央黨部發言人、新竹市議員李妍慧，以及台北市議員阮昭雄；阮昭雄表示，他在彰化出生，對於彰化有特別的感情，除了抽空輔選辜皇譯，也親自拍攝推薦影片，跟鄉親強力推薦。

黃柏瑜則是英系的明日之星，今天陪同拜票的是來自台北的陳聖文與台南市的王宣貿，這兩人才剛剛通過民進黨的黨內初選，取得台北市議員、台南市議員的提名；3人同為英系的年輕人，長期都會在相關課程裡碰頭，也希望把通過初選的好運氣，一起跟黃柏瑜分享。

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