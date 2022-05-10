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    首頁　>　彰化縣

    彰化縣106班停課！家長憂3+3「重複停課」縣府：應該不會

    彰泰國中學生就算請防疫假，也可以看直播在家跟同學一起上課。（彰泰國中提供）

    彰泰國中學生就算請防疫假，也可以看直播在家跟同學一起上課。（彰泰國中提供）

    2022/05/10 21:26

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣今天新增736例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診，全縣共有106班停課，雖然目前每班出現1確診，停課從7天改為3天，但家長就怕出現同班又出現確診，會有「重複停課」情況，但縣府強調，依照中央指引，這個情況應該不會發生！

    教育處指出，彰化縣今天共有106班停課，其中，國小暫停實體課程3天的有58班，國中與高中採取九宮格學生防疫假3天，高中部分有3班，國中有9班，幼兒園有36班，另外補習班有27班。

    但不少家長擔心一旦班級停課就停不完，尤其國小部分，先前只要班上出現1人確診後，全班就要停課7天，當時彰化縣出現有班級要恢復上課之際，又出現另1人確診，只好再停課7天，形成「重複停課」。雖然現在全班只停課3天，但如果陸續有同班同學確診，豈不就是又要「重複停課」？

    教育處說，依據中央最新的指引，國小班級出現1人確診，同班同學就必須居隔3天，也就是改成線上教學3天，在恢復上課的前一天快篩陰性才能返校上課，就算這時候有另外的小朋友快篩陽性，其他學生仍可到校上課，因為其他同學與這名最新快篩陽性的學生已有3天沒有親密接觸，只有這名快篩陽性學生必須居隔。

    教育處說，除非這個班級在停課期間，這名新增快篩陽性的小朋友又跟同班同學玩在一起，不然的話，依照最新的指引，應該不會出現「重複停課」。

    不過，教育處指出，當班級有些學生請防疫假未到校上課，其他大部分學生則到校上實體課程時，授課教師仍需提供線上課程給防疫假學生，可以採取同步、非同步或是混成教學，混成教學是以課堂直播方式，讓教室內的學生可以上課，在家學生也可以透過直播上課。

    彰泰國中教務主任宋雲卿說，國中會考即將到來，部分學生也請防疫假在家，全校約有2成班級提供實體與線上的混成教學，班級只要筆電加上網路攝影機、麥克風，就可以讓在家學生也可以同步上課。

    只要班上有學生請防疫假，彰泰國中老師上實體課程同時直播，讓在家學生同步上課。（彰泰國中提供）

    只要班上有學生請防疫假，彰泰國中老師上實體課程同時直播，讓在家學生同步上課。（彰泰國中提供）

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