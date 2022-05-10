車主崩潰！車頂爬滿「又小又黑」奧客 竟是疣胸琉璃蟻作亂

每到夏日，彰化八卦山區疣胸琉璃蟻就成群結隊爬到車輛亂竄，讓不少車主感到崩潰。（記者陳冠備攝）

2022/05/10 20:29

〔記者陳冠備／彰化報導〕5月氣候轉熱，彰化縣員林市八卦山區進入俗稱小黑蟻的「疣胸琉璃蟻」爆發期，不少民宅、果園都可見螞蟻成群結隊蹤影，甚至還爬上車頂到處亂竄，讓人看了頭皮發麻，還以為車子有糖！車主無奈表示，每到夏日就得載這群「奧客」，用殺蟲劑也趕不走，真的是令人崩潰。

根據研究報告，近年因氣候變遷，農業耕作及蟲害防治方式影響，造成疣胸琉璃蟻行為模式改變，從野外侵入山腳地區的民宅、果園等，其蟻特性喜愛躲在隱蔽性高的隔間夾板、電線插座、水管等管狀類物品築巢，或是爬上車子，鑽進車門排水邊縫當通道，導致電器物品出現短路故障，彰化八卦山區鄉鎮民眾近年就常受「蟻害」困擾，縣府等農政單位雖積極推廣硼酸糖水防治，但效果有效。

「你的車子好多螞蟻！」許姓民眾說，近3年每當夏天來臨，常會有路人告知，車頂上都是螞蟻，不知情的人還以為車內很多食物吸引螞蟻覓食，令他覺得尷尬，其實這些都是疣胸琉璃蟻惹的禍，只能使用殺蟲劑，或是經常洗車消滅螞蟻，但沒隔幾天，這群不速之客又會出現。

許姓民眾說，因住家附近的停車位置靠近樹下，一旁還有水溝，所以容易吸引疣胸琉璃蟻覓食棲息，而這些螞蟻為了遮陽避雨，便爬進車子的邊縫躲藏，開車前並沒發現，等到傍晚太陽沒這麼熱，螞蟻就都跑出來了，有時密密麻麻爬來爬去的路人看到害怕，其實他才是深受蟻害的人。

彰化縣政府農業處農務暨植物保護科長黃松欽表示，疣胸琉璃蟻愛吃甜，八卦山山區是荔枝、龍眼產區，夏季結果期就會常見其蹤跡，對此民眾可準備硼酸跟細砂糖製作有毒糖水，讓螞蟻將有毒水源帶回巢內消滅蟻群，達到生物防治效果。

黃松欽說，市售殺蟲劑可讓螞蟻立刻死亡，但對環境跟人體也有影響，而硼酸防治通常需1、2個月，一般民眾無法等這麼久，因此縣府已另找專家研發新型防治藥劑，屬生物性的防治資材，預計今年就會開始投入試驗。

員林市公所表示，3月時向農委會申請補助採購琉璃蟻防治資材3200劑，已於3月發送完畢，近日天氣轉熱，蟻害又蠢蠢欲動，公所加強補救，準備硼酸跟細砂糖防治包，有需要民眾皆可免費索取。

彰化山區進入「疣胸琉璃蟻」爆發期，大量螞蟻爬到民眾車輛亂竄，讓人看了頭皮發麻。（記者陳冠備攝）

受害車主表示，疣胸琉璃蟻為了遮陽避雨，基長爬進車子的邊縫躲藏，等到傍晚沒這麼熱，螞蟻就都跑出來了。（記者陳冠備攝）

為防治疣胸琉璃蟻，民眾可使用硼酸加細沙糖製成毒糖水，讓螞蟻將有毒水源帶回巢內消滅蟻群，達到生物防治效果。（記者陳冠備攝）

俗稱小黑蟻的「疣胸琉璃蟻」，近日進入爆發期，彰化山區不少民宅、果園都可見螞蟻成群結隊蹤影。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法