彰縣府號召109位醫生加入居家照護 打贏Omicron抗疫期末考

彰化縣宣布啟動基層診所加入居家照護行列，透過視訊診療讓輕症者待在家中就可以獲得完整的醫療服務。（記者劉曉欣攝）

2022/05/10 20:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣今天新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案736例，為了讓醫療量能優先照顧重症，輕症者居家照護，縣府號召82間的診所、109位醫師加入居家照護團隊，讓單日服務案量可增加至每日1千人，共同打贏高傳染率、低重症率Omicron的抗疫期末考！

縣長王惠美今天與彰化縣醫師公會理事長廖慶龍、彰化縣診所協會理事長吳祥富等人一起宣布啟動基層診所居家照護團隊；王惠美強調，疫情爆發2年多來，第一線診所醫護人員都辛苦了，如今更是扛起了輕症者的居家照護重任，讓醫院負責「重症清零」工作，達到醫療分流的目的。

廖慶龍也強調，Omicron是一個期末考，它的特性就是高傳染率、低重症率，抗疫的重點就是要分流，做到「重症清零，輕症居家照護」目標。

衛生局長葉彥伯指出，國內確診個案持續增加，但其中約95％以上都是無症狀或輕症，因此，目前彰化縣的做法就是讓輕症者留在家中進行視訊診療，如果需要投藥，就由藥局服務網絡協助送藥，或是由家人代為領藥。

葉彥伯強調，為了確實做到輕、重症的醫療分流，由衛生局的疫調團隊專責管理，以家戶為單位，再來評估風險高低；也就是說，當家戶出現第一個PCR確診個案後，如果這個案是80歲以上就是安排住院，個案是65歲到79歲、或是2歲以下，就直接安排到全縣11間醫院「金色通道」，透過抽血檢測是否適合用抗病毒藥物、清冠一號，輕症者就返家做居家照護，急重症則住院治療，也就是「一條龍」服務。

葉彥伯強調，當家戶出現確診個案後，其它同住家人就會列入居家隔離，由衛生局疫調團隊指派家庭醫師進行視訊診療，一旦有需要住院的安排住院，中度症況就安排防疫旅館或是集中檢疫所，輕症的就是居家照護，需要投藥，就由基層藥局送藥到家，或是由家人到藥局領藥，不管重症、中症及輕症都能得到最完善的照護。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

彰化縣醫師公會理事長廖慶龍表示，Omicron是一個期末考，它的特性就是高傳染率、低重症率。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法