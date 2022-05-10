婦人沈淪「美國將軍」情人夢欺友助詐516萬 判2年10月

60歲陳姓婦女肖想將軍情人夢，多次欺騙友人匯款詐取款項516萬元，達到洗錢目的，法官審理不再同情，依加重詐欺、洗錢等罪嫌判處2年10月徒刑。（資料照）

2022/05/10 19:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名60歲陳姓婦人，4年前被詐騙集團所扮演的「美國將軍」騙稱可以當「將軍的情人」，遂提供帳戶供洗錢數百萬元，讓她差點被起訴，沒想到陳婦仍未覺醒情人夢，近日又以「將軍缺錢」、「可當將軍未婚妻」等名義向多名女性友人要求幫忙提供帳戶跟匯款，達到洗錢目的，短短一個月就詐得516萬元，直到友人得知被騙報警。陳婦被捕後繼續佯稱是被人利用，法官審理不再同情，依加重詐欺、洗錢等罪嫌判處2年10月徒刑。

判決指出，陳女在2017、2018年間，聲稱遭美國將軍「Livio Henry」欺騙感情，進而提供帳戶洗錢被逮，當時士林地檢署以「投入情感遭詐騙」為由不起訴，今年5月，陳女又稱需幫在阿富汗打仗的將軍「Turnert Micheal alanl」拿包裹等理由，提供帳戶匯款，但不久就遭警示，她又找2名友人提供帳戶，也遭警示，但她仍不死心，乾脆面交方式取款，並將取得款項轉換成比特幣，藉此達到獲利與洗錢目的。

判決書指出，陳女詐術多端，2021年7月，她向李姓友人佯稱可投資比特幣獲利，李女不疑有他，分別交付現金32萬元、128萬元給陳女，同年7、8月，她也跟其他被害人佯稱，「認識聯合國戰地記者，因規劃日後要來台，所以要求支付包裹卡在國外海關的費用」，或以「軍人未婚妻名義要求支付返台用費」等理由，分別跟3名被害人詐得現金264萬、84萬與18萬元，短短一個月就詐取516萬元，她將騙來的款項以「比特派」APP轉匯為比特幣，並存入「Turnert Micheal alanl」將軍指定的電子錢包。但最後仍遭警方獲報逮捕。

審理時陳女辯稱，她也是被將軍的感情所騙才涉案。法官審理發現，陳女帳戶遭警示時應可撥打165反詐騙電話確認，卻還繼續要求友人提供帳戶，甚至配合詐欺集團當起車手，當面跟陌生人收取詐騙款項，協助「將軍」理由實有可疑，另外陳女的李姓友人被騙報警後，翌日陳女又跑去跟被害人收錢，並辯稱不會使用比特幣交易，卻被查出有19筆交易記錄等，而且部分金流都交代不清。

法官認為，陳女已有不起訴處分記錄，辯詞還與本案相同，對詐騙毫無警覺到令人無法置信，而且配合詐欺集團，一人分飾多角詐欺網友，甚至大膽的在告訴期間繼續詐騙被害人，足見陳女不見悔悟，依然故我，有適度加重量刑，達到預防目的，審酌陳女至今不承認犯行，更未與被害人和解，並造成被害人產生恐慌症等精神病症，共犯洗錢罪3案，分處1年、1年2月、1年10月徒刑，合併執行2年10月。全案可上訴。

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