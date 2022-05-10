彰化139死亡彎道競速失控 機車直插電桿與圍牆間

1名青年今下午騎機車行經139線「死亡彎道」20K時直接衝出道路，竟直通通插入圍牆與電線桿之間的縫隙，動彈不得。 （警方提供）

2022/05/10 18:00

〔記者湯世名／彰化報導〕離奇！彰化市139線素有「死亡彎道」的20K處，今天下午發生一起離奇事故，1名19歲青年騎乘普通重機行經彎道處時突然失控，直接衝出道路衝往路旁，竟直通通插入圍牆與電線桿之間的縫隙，動彈不得，青年也卡在機車上，消防局據報派員趕往現場，火速送醫搶救，所幸右手、右腳受傷，無生命危險，處理警員見狀直呼離奇，肇事原因由警方釐清中。

警方根據監路口監視器初步調查，今天下午3點40分許有多輛普通重機在139線來回競速，該輛機車疑為其中1輛，最後在彰化市往芬園方向的20K處過彎時突然失控衝出車道，筆直地往路邊衝去，卻正好卡在水泥圍牆與電線桿之間的縫隙，機車牢牢卡死在圍牆與電線桿之間，嚴重毀損，該名年輕人也卡在機車上，許多民眾路過見狀趕緊下車幫忙。

彰化縣消防局據報派員趕往現場，將該名青年檢視後為右腳、右手擦傷，無生命危險，簡單包紮後送醫治療。警方實施酒測值為0，並無酒精反應。不過處理警員看到該輛機車竟是直通通插在電線桿與圍牆之間時，都覺得匪夷所思「到底是怎麼騎車的？」應驗了那句「壓得過就拓海，壓不過就填海！」

警方檢視路口監視器發現，當時疑似有3、4輛車在139線來回競速，最後在從彰化市往芬園方向素有「死亡彎道」稱號的20K轉彎處時，前面2輛機車順利過彎，該名年輕人卻在過彎時失控釀禍。確實肇事原因與責任還要進一步釐清。

1名青年今下午騎機車行經139線「死亡彎道」20K時直接衝出道路，竟離奇插入圍牆與電線桿之間的縫隙，動彈不得。 （警方提供）

1名青年今下午騎機車行經139線「死亡彎道」20K時直接衝出道路，竟直通通插入圍牆與電線桿之間的縫隙。 （警方提供）

1名青年今下午騎機車行經139線「死亡彎道」20K時直接衝出道路，竟直通通插入圍牆與電線桿之間的縫隙，令警員直呼離奇。 （警方提供）

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