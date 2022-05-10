瓜農嘆史上最慘！彰化西瓜爛7成 福興鄉停辦西瓜節

彰化縣今年的西瓜爛7成，結果率差，好不容易長大的西瓜，不少裡頭又是爛掉了。（記者劉曉欣翻攝）

2022/05/10 14:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕瓜農好想哭！彰化縣福興鄉、芳苑鄉西瓜受到春雨影響，造成著果率不佳，果實長大不是畸形就是裂果，滿田爛掉的西瓜大約7成，瓜農欲哭無淚，直呼這輩子種西瓜以來碰上最差的收成，真的血本無歸！福興鄉也宣布西瓜節停辦。

福興鄉長蔣煙燈今天與福興鄉農會西瓜產銷班長許清池一起到西瓜田勘災，蔣煙燈表示，福興西瓜農技術好，除了在麥厝村、三和村種西瓜以外，還跑到鄰近的芳苑鄉、二林鎮一帶種西瓜，粗估大約至少有4、50公頃，以往西瓜就怕長大的果實泡水，沒想到，今年卻是碰到春雨多，讓西瓜從一開始就結果率很低。

多位瓜農都表示，種西瓜種這麼多年，沒想到，今年卻被春雨的雨水多害慘了，因為當時正值著果期，著果率差就算了，沒想到，因為春夏之交的天氣忽冷忽熱，西瓜都長不好，外表看起來雖然正常，但裡頭根本就是爛掉了，如果這時再來一場雨，好不容易長大的整顆西瓜又裂果了，損失至少7成。

看著滿園的西瓜卻無法收成，瓜農心情非常低落，蔣煙燈表示，由於該鄉西瓜已達農損門檻，將會向縣府提報，向農委會申請現金災害救助，他也要忍痛宣布今年西瓜節停辦，原本以為因為疫情停辦兩年的西瓜節可以在今年登場，如今卻碰上西瓜欠收，加上疫情關係，只好第3年停辦西瓜節活動。

縣府農業處農務科表示，彰化縣西瓜栽植面積約為273公頃，先後已有鄉鎮提出西瓜農損申報，也將陸續安排勘災，今年西瓜生長情況不良，主要是因為在著果期碰上春雨，生長期又碰天氣忽冷忽熱，讓西瓜出現農民俗稱的「瘋欉」情況。

今年西瓜受到天候影響，許多西瓜長大了卻是根本無法上市賣。（記者劉曉欣翻攝）

彰化縣福興鄉長蔣煙燈（前排右一）看到西瓜爛一堆，只好忍痛把今年西瓜節喊停。（記者劉曉欣翻攝）

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