民進黨彰化縣初選民調時間出爐 主委反擊民調公司是黑箱指控

民進黨彰化縣黨部主委邱建富（圖左）強調民調公司的決定一切都是公平公開公正。（記者劉曉欣攝）

2022/05/10 12:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣黨內初選民調時間出爐後，卻遭人抨擊是黑箱作業，偏愛「正國會」背景的民調公司；縣黨部主委邱建富今天強力反擊，認為指控毫無根據，所有作業都是公開、公正、公平，質疑這是派系在運作。

邱建富表示，民進黨彰化縣黨內初選民調時間在昨天進行協調作業，除了員林市長初選時間尚未敲定之外，其餘都已擇定時間與民調公司，由於民調費用是由登記初選的人來一起分攤，因此，要選2家或是3家民調公司，都由登記初選的人來決定。

邱建富強調，有人砲轟縣黨部挑選的民調公司都是偏愛「正國會」背景，這是毫無根據的指控，縣黨部是根據黨中央所核可的民調公司名單當中，由於時間與六都市議員初選時間重疊，只能從民調公司有空檔的日期給登記初選的人員進行選擇，日期敲定後再抽籤民調公司。

邱建富進一步說明，這次彰化縣民進黨要進行初選作業的「正國會」的成員，就只有彰化區縣議員莊陞漢而已，莊陞漢是現任縣議員，何來偏坦之處？他強烈質疑民調公司的黑箱說法，完全就是派系運作的指控。

民進黨彰化縣議員、鄉鎮市長初選民調已完成協調的部分，分別是彰化區縣議員賴清美表示，她雖然不必參選初選，但她認為以往黨部要做民調，都不曾在民調之前就引發爭議，民調應該是在公平的基礎下來做，這樣民調結果才會被信服。

縣議員初選將於5月13日由山水、台中趨勢公司執行；鹿港區縣議員初選是5月16日由台中趨勢與典通公司做民調，北斗區議員初選將在5月19日由台中趨勢與循證公司做民調；二林區縣議員初選將在5月19日由山水、典通公司做民調；社頭鄉長初選在於5月20日由山水、台中趨勢與典通做民調，以上民調結果都會在隔天上午10點公布。

民進黨彰化縣黨內初選還沒進行民調，就被抨擊民調公司的敲定偏坦「正國會」，縣黨部主委邱建富強力駁斥這種說法毫無根據。（記者劉曉欣攝）

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