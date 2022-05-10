為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    唯一無黨內初選 民進黨彰縣溪湖區王世敏退出、2女將拚議員

    黨內歐陽蓁珠、王世敏、劉珊伶，原本要進行黨內初選，因王世敏的退出而取消。（民進黨彰化縣黨部提供）

    黨內歐陽蓁珠、王世敏、劉珊伶，原本要進行黨內初選，因王世敏的退出而取消。（民進黨彰化縣黨部提供）

    2022/05/10 10:34

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕年底彰化縣議員選舉，民進黨內參選爆炸，為推出適當人選，各區即將在下週起展開電話民調決勝負，而第5選區（溪湖、埔鹽、埔心）原本由歐陽蓁珠、王世敏、劉珊玲進行黨內初選，但王世敏顧及黨內團結，決定退出，讓該區的綠營選情單純化，這也是民進黨縣內唯一沒有黨內初選的選區。

    王世敏說，他不願看到黨內厮殺，決定急流湧退，他表示，溪湖區民進黨最多只有2席的實力，從他宣佈參加黨內初選以來，就逐漸感受到同志間彼此的敵意上升，他很不喜歡這樣的感覺，同志間如果不能齊心合力，只會讓對手魚漁翁得利。

    他說，上屆黨內在該區大膽提名3人，因大環境不佳，3人皆鎩羽而歸，落得溪湖區沒有綠營縣議員的窘境，而歐陽蓁珠這次捲土重來，她是政壇老將，加上新秀劉珊伶形象清新，兩人皆有一定的實力，「如果我的退出，可以創造民進黨黨內團結的氣勢，大家一致對外，我寧願退出」他強調，「成功不必在我」。

    劉珊伶與歐陽蓁珠今天都感謝王世敏的讓賢，2人都說，王世敏有一定的政治實力，卻選擇退出，非常難能可貴，她們一定全力打拚，不辜負王的讓賢美意。

    王世敏曾跟隨前溪湖鎮長楊福建在公所服務，後來轉任前立委洪宗熠溪湖服務處主任。

    32歲的劉珊伶淡江大學企管系畢業，長期擔任立委陳素月助理，她也是埔心鄉長張乘瑜的媳婦。

    67歲的歐陽蓁珠曾任2屆縣議員，是民進黨的資深女將，4年前尋求連任失敗，此次捲土重來。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨彰化縣議員初選黃金週 3立委輔選楊子賢衝民調
    2022/05/08 19:05

    民進黨彰化縣議員初選黃金週 3立委輔選楊子賢衝民調
    綠營彰縣「新芽」5將登記議員初選 蔡其昌拜託盼全上
    2022/05/06 12:27

    綠營彰縣「新芽」5將登記議員初選 蔡其昌拜託盼全上

    魔法拉提技術 讓妳居家輕鬆防「溢」
    明天開始領表登記！ 民進黨彰化縣議員9個選區提名24人
    2022/05/01 20:13

    明天開始領表登記！ 民進黨彰化縣議員9個選區提名24人
    彰化縣議員選舉》陽交大機工博士生王孝裕披民眾黨戰袍參選
    2022/04/03 13:33

    彰化縣議員選舉》陽交大機工博士生王孝裕披民眾黨戰袍參選

    報酬率大超車！「這時刻」加碼勝率大增？
    彰化縣議員選舉》民眾黨提名4人搶攻 高虹安：至少搶下3席
    2022/04/03 12:33

    彰化縣議員選舉》民眾黨提名4人搶攻 高虹安：至少搶下3席
    民進黨彰化選情缺母雞？小聯盟接二連三成立
    2022/03/22 23:37

    民進黨彰化選情缺母雞？小聯盟接二連三成立
    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播