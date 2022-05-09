彰化爆「自願隔離之亂」 衛生局︰隔離起算日以接獲通報日為基準

彰化縣移工總人數5萬5000多人，不少工廠移工宿舍爆確診，工廠員工爆出自願隔離之亂，搞得衛生局人仰馬翻。（記者張聰秋攝）

2022/05/09 19:39

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣有5萬5000多名外籍移工，由於移工住宿舍，確診擴散快，不少移工因此休假治療，有人有樣學樣也想被隔離，又遇上隔離政策開始寬鬆，很多人害怕被感染而自我隔離，對此，縣府表示，隔離起算日以接獲衛生局通報日為基準，不是自己說了算。

越來越多工廠員工，因為移工確診，吵著接觸確診者當天就是隔離起算日，硬要追溯既往隔離起算日，搞得老闆頭殼燒，衛生局人員也被自願隔離之亂忙得人仰馬翻。

葉彥伯說，目前居家隔離3+4，衛生局接到通報可能是第2天或第3天，第1天還不用隔離，有不少民眾主張與確診同事接觸當天就開始自我隔離，硬要衛生局提早從自我隔離當天開立隔離通知單。

葉彥伯表示，隔離日以衛生局通報日為基準起算3+4，無法讓接觸者追溯既往，若讓員工自己往前推算隔離日勢必大亂，牽涉公權力的執行，衛生局真的幫不上忙。

職場和校園隔離回歸自主管理，企業防疫長提供居隔名單，衛生局供應公費快篩試劑，移工宿舍等同同住家人，移工確診先由衛生局疫調匡列隔離，後續由仲介公司負責職場移工隔離環境，雇主要求員工落實自主健康管理，主動協助就醫，盡到健康照護的責任。

葉彥伯說，工廠運作由企業主自行控管風險，縣府不會因為移工確診要求停工，管理良好傳染機會其實很低，會被感染一般都是好朋友共餐或同住宿舍，衛生局建議仲介公司，移工宿舍動線分流，確診者使用過的廁所務必消毒，同一空間可讓確診者同住並住頂樓隔離，其他人移到不同樓層正常上班。

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彰化縣衛生局接獲不少民眾要自願隔離，衛生局強調，不是勞工說自己與確診者接觸，知道確診者當天要隔離就隔離，一切依照疫調並以衛生局通報隔離日起算。（縣府提供）

彰化縣放寬隔離政策，匡列以同住家人為主，職場由防疫長管控風險。（縣府提供）

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