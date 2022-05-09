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    首頁　>　彰化縣

    彰化+497 居隔限縮只匡同住家人

    彰化縣今本土確診個案新增497例，比昨天減少。（縣府提供）

    彰化縣今本土確診個案新增497例，比昨天減少。（縣府提供）

    2022/05/09 15:59

    〔記者張聰秋／彰化報導〕 彰化縣今（9）日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案新增497例，比昨天減少；縣府宣布醫療資源放在中重度確診者，放寬居家隔離政策，匡列居隔限縮到同住家人，職場回歸企業自主管理，由負責人防疫長統籌，若無症狀且打滿疫苗的接觸者維持正常上班。

    5月21、22日兩天國中教育會考即將登場，為降低疫情對考生須在隔離應試教室或擇期補考的衝擊，縣長王惠美今宣布，國三生可請防疫假在家溫習課業，不列入出缺勤紀錄，學校上實體課程同步線上直播，讓請防疫假在家自習或居隔或確診的考生，同步藉由線上課程一起學習。

    議會今開定期會，議員尤瑞春、陳銌銌關心校園防疫，尤瑞春接獲民眾陳情，接獲衛生單位隔離通知，卻遲遲收不到書面居家隔離單，沒有隔離單無法申請保險理賠，民眾久候著急。

    對此，衛生局長葉彥伯表示，民眾只要有接獲衛生單位通知須被匡列隔離，訊息一定會列入中央隔離對象的列檔資料，訊息入電腦，事後一定都查得到，保險有2年理賠申請期，現在衛生局人力忙於防疫政策，行政作業可等過了疫情高峰，趨於平穩，再補申請即可。

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    彰化縣居隔政策鬆綁，居隔對象以同住親友為主，職場回歸企業自主。（縣府提供）

    彰化縣居隔政策鬆綁，居隔對象以同住親友為主，職場回歸企業自主。（縣府提供）

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