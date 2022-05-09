彰警累積21警確診 和美分局10人最多

本土武漢肺炎疫情升溫，彰化縣警局累積至今已有21名警員確診染疫，其中又以和美警分局10人確診最多。 （記者湯世名攝）

2022/05/09 13:48

〔記者湯世名／彰化報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，每天確診患者人數持續攀升，彰化縣警局從上月21日起至今，累積已有21名警員確診染疫，其中又以和美警分局10人確診最多，縣警局長吳坤旭指出，縣警局除實施分流辦公減低疫情傳染機率，他還指示所屬同仁把口罩戴好戴滿，不要輕易取下口罩，且不要參加不必要的應酬或活動，每個人都要為自己的足跡負責。

上月21日彰化縣警局大埔派出所首度出現1名警員確診後，陸續又傳出有部分單位警員確診，經統計，彰化縣警局累積已有21人確診，其中彰化分局4人、和美分局10人，芳苑、田中、鹿港分局與保安隊、交通隊、刑警大隊及文職人員各有1人確診。21人中目前列管14人，解除7人。

上述確診單位都有實施清消作業，縣警局長吳坤旭並先後到大埔、和美相關單位訪視關心，指示所屬同仁都要做好防疫措施，把口罩戴好戴滿。

吳坤旭指出，大甲媽遶境之前，縣警局就已要求所屬同仁確實做好防疫措施，並在上月底實施異地辦公來分流所屬人員，還指示所有分局與局本部有開伙的單位都暫停供伙，全部吃便當，也不要泡茶、聊天與參加不必要的餐會、活動，以降低染疫風險。累積21名確診的警務人員中，有多達半數是被自己的家人感染，顯示所有同仁儘管都有確實做好自我管理，但無法預期同住家人的接觸對象，因此一旦染疫，該單位立即實施清消作業。

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本土武漢肺炎疫情升溫，彰化縣警局累積至今已有21名警員確診染疫，確診單位都出動人員清消。（警方提供）

本土武漢肺炎疫情升溫，彰化縣警局累積至今已有21名警員確診染疫，確診單位都出動人員清消。（警方提供）

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