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    首頁　>　彰化縣

    台76線員林閘道口3車連環撞 1傷1命危

    彰化台76線發生3車連環撞車禍，造成1自小客車何姓駕駛無生命跡象，詹姓乘客頭部撕裂傷，兩人目前還在醫院搶救。（警方提供）

    彰化台76線發生3車連環撞車禍，造成1自小客車何姓駕駛無生命跡象，詹姓乘客頭部撕裂傷，兩人目前還在醫院搶救。（警方提供）

    2022/05/09 11:05

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化台76快速道今（9日）早約8點41分時發生一起嚴重車禍，一輛由何姓（69歲）男子駕駛自小客車，載乘詹女（62歲）行經員林往西往員林閘道口路段時，突然遭後方邱姓男子駕駛的大貨車追撞，強大撞擊力將小客車後方撞到凹陷，消防隊獲報後趕緊將兩人從車上救出，但何男無生命跡象，詹女頭部等撕裂傷，兩人急救中。警方初步調查，疑似車輛下交流道時未保持距離造成追撞，但事故詳細原因仍待釐清。

    警方表示，該車禍發生台76號西向23.5公里處，初步調查，何男疑似從內側車道準備下員林交流道，後方車輛大貨車駕駛邱男（26歲）發現來不及煞車，進而造成追撞，何男車輛又撞到外側車道邱女（46歲）駕駛車輛，何男車輛後方被撞到整個扁平凹陷，車上兩人因此受困車內。

    消防隊表示，獲報後抵達現場，先將張女從何男車輛後駕駛座救出，頭部跟四肢受有撕裂傷，何男現場已無生命跡象，目前已送往員林基督教醫院搶救。

    國道三隊警方表示，據大貨車駕駛供稱，當時見方車輛不明原因突然減速，他煞車不及才撞上前車。警方說，該事故現場占用內、外側車道，一度造成車流回堵約4公里，已於9時19分現場排除，恢復通車。

    彰化台76線發生追撞車禍，救護人員使用重機具將受困民眾救出。（警方提供）

    彰化台76線發生追撞車禍，救護人員使用重機具將受困民眾救出。（警方提供）

    肇事車輛大貨車疑似煞車不及，追撞何男自小客車，車頭前方也損毀。（警方提供）

    肇事車輛大貨車疑似煞車不及，追撞何男自小客車，車頭前方也損毀。（警方提供）

    何男駕駛車輛後方被撞的扁平凹陷。（消防隊提供）

    何男駕駛車輛後方被撞的扁平凹陷。（消防隊提供）

    何男車輛後方被大貨車撞凹，兩人一度受困車內。（消防隊提供）

    何男車輛後方被大貨車撞凹，兩人一度受困車內。（消防隊提供）

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