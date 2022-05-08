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    首頁　>　彰化縣

    民進黨彰化縣議員初選黃金週 3立委輔選楊子賢衝民調

    立委蘇巧慧（右）陪同新人楊子賢車隊掃街拜票，懇請鄉親民調電話唯一支持楊子賢。（楊子賢提供）

    立委蘇巧慧（右）陪同新人楊子賢車隊掃街拜票，懇請鄉親民調電話唯一支持楊子賢。（楊子賢提供）

    2022/05/08 19:05

    〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣議員初選5月10日到20日舉辦，選前最後一個黃金週日，立委陳素月、蘇巧慧、洪申翰為第一選區參選人楊子賢輔選造勢，車隊穿梭彰化市、花壇鄉全力衝刺選情，他們拜託鄉親，選情激烈，最後關頭差距可能只有5通電話，請大家一定要幫楊子賢，聽完整通民調電話，唯一支持獲得滿分。

    彰化縣最資深立委陳素月表示，從政要有熱情，服務才踏實，年輕、出身基層家庭的楊子賢，沒有顯赫的家世背景，更無組織人脈，就跟很多年輕人在生涯起步階段，真的需要貴人相助，初選最後衝刺，第一選區廝殺激烈，鄉親就是子賢的貴人，接到初選民調唯一支持楊子賢。

    蘇巧慧懇請鄉親支持認同彰化這塊土地的楊子賢從政，她說，選舉若只為自己，不為他人著想，極可能會讓生活變得混亂；從去年公投到各種活動，只要有需要楊子賢的地方，他就會在，是一個很讓人安心信賴的年輕人。

    彰化第一選區8搶6，民調時間將在10日到20日由3家民調公司，於期間中選1天晚上6點至10點進行，8位參選人有現任莊陞漢、李成濟，前縣議員林維浩，前市民代表葉孟家，新人黃柏瑜、許雅琳、辜皇譯、楊子賢。

    立委陳素月（右）陪同楊子賢車隊拜票，接到初選民調電話，聽完整通電話，唯一支持楊子賢獲得滿分，拚初選過關。（楊子賢提供）

    立委陳素月（右）陪同楊子賢車隊拜票，接到初選民調電話，聽完整通電話，唯一支持楊子賢獲得滿分，拚初選過關。（楊子賢提供）

    民進黨彰化縣議員初選5月10日到20日舉辦，選前最後一個黃金週日，立委洪申翰陪同楊子賢車隊拜票。（楊子賢提供）

    民進黨彰化縣議員初選5月10日到20日舉辦，選前最後一個黃金週日，立委洪申翰陪同楊子賢車隊拜票。（楊子賢提供）

    選前黃金週，楊子賢到菜市場掃街拜票。（楊子賢提供）

    選前黃金週，楊子賢到菜市場掃街拜票。（楊子賢提供）

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