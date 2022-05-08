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    首頁　>　彰化縣

    抓交替？ 和美連2起輕生案「送肉粽」後人心不安 地方籌辦法會

    和美鎮和北里接連2起輕生案送肉粽，地方恐慌還有第3起，里長吳華晃籌錢辦法會。示意圖與新聞事件無關。（資料）

    和美鎮和北里接連2起輕生案送肉粽，地方恐慌還有第3起，里長吳華晃籌錢辦法會。示意圖與新聞事件無關。（資料）

    2022/05/08 19:00

    〔記者湯世名／彰化報導〕煞氣未除？彰化縣和美鎮和北里於今年3、4月間接連發生2起輕生死亡案件，儘管都曾舉辦送肉粽科儀，地方卻傳出恐還會有1名小朋友會被「抓走」，繪聲繪影人心惶惶，向鎮公所要求辦法會淨化街道，和北里長吳華晃連日來會同鎮公所籌募法會資金，法會總金額高達45萬元，期盼各界伸出援手挹注法會資金，預計20、21日2天在和中廣場舉辦法會，以安民心。

    吳華晃指出，今年3月間該里1名男子疑因工作與身體問題輕生，4月間又有1名男子也疑似因為相關問題往生，連續2個月發生2起死亡事件，家屬也都辦理送肉粽科儀，不料地方仍傳出還會再有第3起不幸事件，且這次要「抓」的是1名小朋友，地方繪聲繪影，造成人心惶惶，紛紛向里辦公室與鎮公所要求辦法會淨化。

    吳華晃說，為安撫民心，鎮公所與里辦公處決定籌募資金辦理法會，但由於金額高達45萬元，目前鎮公所已挹注10萬元，還有很大的缺口，因此他希望各界善心人士、公司行號能伸出援手，齊心協力挹注法會所需的金額。

    他說，這場「和北里街道禳災解厄祈安保境植福大法會」，預計20、21日在和中廣場一連舉行2天，並由聯興宮蘇府千歲到場坐鎮，藉由法會淨化街道，安撫人心。

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