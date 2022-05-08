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    首頁　>　彰化縣

    彰化今增536例 平均1確診者匡列居隔2人原因曝光

    彰化縣今本土確診個案新增536例，平均每位確診者匡列居家隔離人數2人。（縣府提供）

    彰化縣今本土確診個案新增536例，平均每位確診者匡列居家隔離人數2人。（縣府提供）

    2022/05/08 16:20

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣今（8）日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案新增536例，平均每位確診者匡列居家隔離人數2人，隔離人數越來越少，縣府表示，目前防疫減災為首要，在減災策略中，居家隔離人數就不應該多，預估平均每位確診者居家隔離人數應該要小於1，才符合減災概念。

    公家機關團體、職場都擔心，若匡列人數持續上升，生產線恐要停擺；工廠訂單交不出貨涉及違約，嚴重衝擊國家經濟和員工生計，越來越多人擔心自己跟確診者密切接觸會不會被隔離？

    對此，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，今天新增536例確診個案，個案一直在上升，今年這波Omicron感染者7成無症狀、2成5輕症，目前防疫走向減災策略，重點放在重症清零，政府從5月12日開始，針對居家隔離、居家檢疫3+4方案期間的民眾，只要是快篩陽性就當作確診，不用再到醫院採檢PCR，之所以減少PCR檢測量能，無非要保全醫院急診醫療和119消防緊急求護，讓急診回歸到正常情況下，扮演緊急醫療的角色，其餘的一般醫療慢慢回歸常規醫療，由基層診所處理。

    葉彥伯強調，在減災策略中，平均每位確診者居家隔離人數應該要小於1，比如說，一家4口1人確診，第2個人確診機會高，匡列居家隔離對象只有第1個人，家人若再有第2個人確診，其他人不用重複隔離。匡列隔離策略朝減災執行，現在中西牙醫基層診所及社區藥局醫師和醫療人員，只要有做規定執行個人防護和感控，打滿3劑疫苗，不用居家隔離。

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