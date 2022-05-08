綠營縣議員初選超級星期天 王定宇、林楚茵陪同辜皇譯車隊掃街

民進黨彰化縣議員民調初選10日開始，今天母親節也是超級星期天，湧言會召集人、立委王定宇今天陪同辜皇譯在彰化市區車隊拜票掃街。（辜皇譯提供）

2022/05/08 14:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕2022年地方5合1選舉，民進黨彰化縣黨部後天（10日）至20日初選民調，今天最後衝刺的超級星期天，縣議員第一選區（彰化區）參選人辜皇譯，連日來在湧言會多位大咖輪番南下，實地陪同到市場徒步和車隊掃街拜票，進行最後的衝刺。

前縣長翁金珠秘書、國會助理辜皇譯，目前是立委王定宇辦公室執行長，湧言會召集人、立委王定宇下軍令，彰化縣是初選大隊接力最後一棒，辜皇譯沒有退路一定全力以赴力求過關，初選前超級週末，湧言會所有決策成員全部大軍壓境彰化。

王定宇說，辜皇譯20年磨練服務選民最接地氣，前進議會不用摸索立即上手，彰化第一選區縣議員辜皇譯這一席非上不可。林楚茵肯定辜皇譯是優秀戰將，拜託鄉親務必在民調當天顧電話，給傑出幕僚世代在地服務的機會。

繼昨天（8日）辜皇譯好友、藝人楊烈專程到彰化市，陪同前往菜市場徒步掃街，新北市議員何博文昨也全程陪同在花壇鄉車隊掃街，今天競選團隊趁勝追擊，2位重量級立委王定宇、林楚茵，各在上午和下午陪同前往彰化市、芬園鄉車隊拜票，沿路高喊請鄉親接到電話民調務必說「唯一支持」辜皇譯。明天（9日）下午立委趙天麟也將南下與辜皇譯車隊掃街。

第一選區應選13席，民進黨現任2席，提名6席，初選8搶6，是全部選區廝殺最激烈，8人老將新秀，新潮流、湧言會互別苗頭。

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