軍人休假返家遇「兵變」怒提告 離婚+獲判賠30萬

彰化地院外觀。（記者顏宏駿攝）

2022/05/08 13:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化洪男為職業軍人，長期在營服役，只有部隊休假才能回家與妻女小聚，但太太廖女卻背著他，帶著耿男進入香閨，雙方以老公、老婆相稱，有一次洪男返家休假，發現太太的手機有許多瞹眛的話語，先生才知自己已遭「兵變」，氣得跟老婆離婚，並對小王求償60萬元，該案經彰化地院審理，判耿男應賠30萬元給洪男。

判決書指出，洪男與廖女結婚多年，兩人育有1女，先生平時以軍營為家，只有部隊休假才回來與妻小團聚，兩造婚姻尚稱美滿，直到耿男出現。

由於洪男平時都在營服役，耿男與廖女交往後，經常往女方的住處報到，女方還給他房間鑰匙，而保家衛國的老公一旦要返家休假前，必定向老婆報備，耿男有恃無恐，把女方的家當自己的家，即使廖女與幼女同住也不避諱，當洪男休假回來，洪男就急忙帶著行李閃得遠遠。

這場見不得光的戀情在前年9月「東窗事發」，洪男坐在客廳，無聊拿起太太的手機一看，發現太太的聊天軟體滿是瞹眛的字眼，她稱對方是「老公」，對方稱她是「老婆」，又多次用「我很愛」、「只愛你」、「要好好珍惜我們的愛」、「想你」等露骨表露愛意的字眼。

先生怒火中燒，太太坦承「獨守空閨」與耿男發展不倫戀。先生氣得跟她離婚，並向耿男求償60萬元。

耿男向法官說，這不是他的錯，「我一直以為廖女是單身」，男未婚、女未嫁，兩人感情發展到一定程度，進入女方的房子很正常，他不用賠半毛錢。

但法官問他，你進入房間內難道沒看到有「男主人的鞋子嗎？」，房子裡有不少男人的用品或相片，你都不會起疑嗎？況且人家育有1女，你不會想多問問「這個幼女的生父是誰？」

法官認為，被告所言都是狡辯之詞，不予採信，至於原告求償60萬元尚嫌過高，依雙方社會地位、經濟能力、通姦情節以30萬元較為恰當。

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