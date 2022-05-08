陣頭遶境高空煙火狂炸如戰場 警制止爆衝突逮3人

彰化市昨晚陣頭遶境，1輛小貨車施放高空煙火，造型如多管火箭彈煙火狂炸，現場轟炸聲有如置身戰場般。（圖由警方提供）

2022/05/08 10:24

〔記者湯世名／彰化報導〕烏俄戰爭打來台灣？彰化市金馬路昨晚有一場陣頭遶境活動，警方執行維安勤務，不料突然有1輛小貨車施放高空煙火，由於造型如多管火箭彈煙火狂炸，現場轟炸聲有如置身戰場般，警方當場蒐證時卻又遇信眾攔阻，大批警力趕抵現場支援，信眾與警方爆發衝突，警方以優勢警力控制，當場帶回3人，依公共危險罪嫌與妨害公務等罪嫌移送法辦。

彰化警分局中正所長侯春發昨晚率多名員警執行一場宗教遶境活動勤務，晚間10點多員警於遶境隊伍行經彰化市金馬路3段時，突然有1輛載滿高空煙火的小貨車駛進臨時路壇旁，並當場施放3吋與6吋的高空煙火，由於造型如多管火箭砲，有如火箭彈齊射般狂炸，有如置身戰場般，附近居民有的被吵醒，小孩也被嚇醒。

侯春發等人有鑑於施放高空煙火恐危害用路人及附近居民住家安全，立即蒐證，惟遶境信眾多阻擋警方執勤，侯春發立即以無線電通知勤指中心派遣10多名警力到場支援，另趕赴小貨車前制止車輛駛離，告知凃姓駕駛停止駕車行為避免危害民眾及員警安全，不料凃男不聽從制止，仍駕車前後行進企圖駛離造成危害，員警當下將涂男控制下車，並依刑法135條第2項妨害執行職務罪究辦。

警方詢問下，謝姓男子坦承臨時搭設路壇，並表示由其聘請小貨車到場施放高空煙火，侯春發控制車輛後立即拍照錄影蒐證，同時呼叫勤指中心轉報消防局派員到場認定，經消防局派員到場認定為專業爆竹煙火無誤，當下舉發「違反爆竹煙火案件及限期改善通知單」3張，內容包含違反爆竹煙火管理條例第16條第1項（未經許可施放專業爆竹煙火）、第16條第3巷（未經許可載運專業爆竹煙火）及第22條第1項（施放專業爆竹煙火未投保公共意外責任險）。

警方當場將謝男、劉男與凃男以刑法173條第3項、185條第1項公共危險究辦，案經偵訊謝、劉、涂嫌等3人坦承犯案，全案於訊後移送彰化地檢署偵辦。

彰化縣消防局則指出，經判定小貨車所載運的煙火種類為專業高空煙火，市價約30萬元，消防局開立3張罰單，罰鍰為3萬元到30萬元不等。消防局呼籲，宮廟辦活動若要施放專業煙火，應向當地消防單位申請，晚間10點到隔天清晨6點為禁止施放煙火，宮廟單位應注意避免受罰。

彰化市昨晚陣頭遶境，1輛小貨車施放高空煙火，造型如多管火箭彈煙火狂炸，警方當場逮捕3人。（圖由警方提供）

彰化市昨晚陣頭遶境，1輛小貨車施放高空煙火，造型如多管火箭彈煙火狂炸，警方當場逮捕3人。（圖由警方提供）

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