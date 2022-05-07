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    首頁　>　彰化縣

    最特別母親節禮物！幫產婆媽媽圓夢 尋半世紀前接生寶寶相見歡

    施捷元（左）送給媽媽周秀治（中）的母親節禮物，是完成母親心願，看到50年前接生的寶寶長大成人的模樣，何靜枝（右）也歡喜見到迎接她來到人世間的產婆。（施捷元提供）

    施捷元（左）送給媽媽周秀治（中）的母親節禮物，是完成母親心願，看到50年前接生的寶寶長大成人的模樣，何靜枝（右）也歡喜見到迎接她來到人世間的產婆。（施捷元提供）

    2022/05/07 23:16

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕最特別的母親節禮物！彰化縣旅北鄉親施捷元為了幫產婆媽媽圓夢，發起了「尋嬰記」，因為77歲媽媽周秀治一直掛念，自己與婆婆施姚葉在半世紀前接生的數千個寶寶，施捷元特別安排了「產婆與接生寶寶」穿越時光見面會，一圓媽媽多年心願。

    施捷元說，阿嬤與媽媽都是鹿港小鎮產婆，阿嬤開設「施葉婦兒診所」，鹿港人都暱稱阿嬤為「阿葉」，她接生技術很好，許多產婦指定接生，阿嬤忙不過來，只好應徵助手，媽媽跑去應徵錄取，工作認真勤快，獲得阿嬤肯定，1964年嫁入施家，助手變成媳婦。

    周秀治說，婆婆名聲遠播，最厲害的就是「出生時間算得很準」，有時孕婦來待產，婆婆一看根本還沒到，就會叫婦人先回家。接生工作太多太忙，連她剛生完小孩，根本沒空坐月子，休息個幾天，就要趕快去幫婆婆的忙。

    周秀治說，1971年舉家搬到台北，也中斷了接生工作，隨著年歲增加，總會惦記當年接生的寶寶，覺得產婆與寶寶之間這是何等的緣分，她是這些寶寶來到人世間第一眼見到的人，也是第一個抱起寶寶的人，她很想很想知道這些寶寶現在如何了？很想很想再見見這些寶寶一面！

    施捷元決定幫媽媽圓夢，去年5月開始把「尋嬰記」貼在臉書社團《~~我愛鹿港小鎮~~》，再透過鹿港親友幫忙，花了1年時間找到了10名媽媽半世紀前接生的寶寶，再詢問對方意願，安排跟媽媽相見歡。

    周秀治說，能再見到50多年前接生的寶寶平安長大，真是太開心了，有的寶寶一出生就是個美人胚子，長大也是美麗如昔，她多年來的心願終於實現了，讓她覺得身為產婆的人生使命是有意義的。

    施捷元說，他幫媽媽圓夢當作母親節禮物，「尋嬰記」計畫要尋找一百個由媽媽接生的寶寶，希望能夠安排當年的產婦、接生的寶寶，能夠跟媽媽話從前， 幫媽媽的產婆人生寫下回憶錄。

    鹿港產婆周秀治（左）開心看到50年前接生的寶寶何靜枝（右）平安長大成人，更開心兒子施捷元幫她圓夢，直呼這是最好的母親節禮物。（施捷元提供）

    鹿港產婆周秀治（左）開心看到50年前接生的寶寶何靜枝（右）平安長大成人，更開心兒子施捷元幫她圓夢，直呼這是最好的母親節禮物。（施捷元提供）

    施捷元幫產婆媽媽圓夢發起「尋嬰記」，找到媽媽所接生的寶寶，在相見歡會上拍下母親與50多年前所接生寶寶的握手照。（施捷元提供）

    施捷元幫產婆媽媽圓夢發起「尋嬰記」，找到媽媽所接生的寶寶，在相見歡會上拍下母親與50多年前所接生寶寶的握手照。（施捷元提供）

    鹿港產婆周秀治的助產士證書。（施捷元提供）

    鹿港產婆周秀治的助產士證書。（施捷元提供）

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