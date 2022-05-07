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    首頁　>　彰化縣

    母親節寵媽咪一波！ 田尾「5色康乃馨花海」逛起來

    迎接母親節，田尾康乃馨花海到處盛開，不少遊客帶媽媽一起來賞花，感謝平時照顧家庭的辛勞。（記者陳冠備攝）

    迎接母親節，田尾康乃馨花海到處盛開，不少遊客帶媽媽一起來賞花，感謝平時照顧家庭的辛勞。（記者陳冠備攝）

    2022/05/07 23:22

    〔記者陳冠備／彰化報導〕受疫情影響，母親節慶祝活動減少，不過，應景花卉康乃馨如期綻放，彰化縣田尾鄉一處私人花園種植5色康乃馨，紅、粉、紫、白、桃色漸層花海盛開，吸引不少遊客拍照打卡，也有子女專程帶著媽媽來賞花，徜徉康乃馨花香，療癒平時照顧家庭的辛勞。

    田尾鄉是全國最大康乃馨產地，每年4、5月進入開花期，今年花開狀況佳，每把價格約5、60元也相當穩定。不過，也有花農只種不賣，刻意打造康乃馨祕境，在疫情嚴峻下，意外提供民眾出遊避疫新選擇。

    田尾董家花田業者董維展說，今年逢選舉，預計應景節日使用花卉不少，年初就種植約7分地大，共5種顏色以上康乃馨，未料近期本土疫情爆發，不少母親節慶祝活動取消，訂單減少下他乾脆念頭一轉放棄採收，配合周邊花田轉型為觀光景點，開放民眾賞花，結果大家為避免群聚，紛紛跑來戶外賞花，假日每天都能吸引2、300人。

    來自南投的范小姐說，最近流行賞花祕境，特別帶媽媽來田尾康乃馨花田拍照，覺得充滿新鮮感，花團錦簇下特別療癒，也替媽媽記錄不少美麗的倩影，感謝她平時照顧家庭的辛勞。來自苗栗80歲的楊阿嬤說，第一次來看這麼多的康乃馨，五顏六色的覺得很水，心情看了很歡喜。

    董維展說，目前為花季期間，園區另種有非洲菊、蜀葵花、向日葵等都在近日盛開，也有草地提供野餐休憩，遊客入園每人酌收100清潔費，贈送一束套裝康乃馨。

    母親節到來康乃馨也盛開，5色漸層花海吸引不少遊客來拍照打卡。（記者陳冠備攝）

    母親節到來康乃馨也盛開，5色漸層花海吸引不少遊客來拍照打卡。（記者陳冠備攝）

    母親節假期正是康乃馨盛開季節，吸引遊客來田尾賞花。（記者陳冠備攝）

    母親節假期正是康乃馨盛開季節，吸引遊客來田尾賞花。（記者陳冠備攝）

    田尾康乃馨業者打造賞花秘境，種植紅、粉、紫、白等五色康乃馨，漸層花海一同綻放超吸睛。（記者陳冠備攝）

    田尾康乃馨業者打造賞花秘境，種植紅、粉、紫、白等五色康乃馨，漸層花海一同綻放超吸睛。（記者陳冠備攝）

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