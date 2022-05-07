海牛上工當面拉3坨...王惠美處變不驚：黃金來了

彰化縣舉辦「2022國際海牛文化節」活動，彰化縣長王惠美（牛車右1）搭上海牛車體驗，結果海牛當著縣長面前連拉三坨屎，差點噴到王惠美，但她笑稱是「黃金來了。（記者陳冠備攝）

2022/05/07 22:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉今日辦理「2022國際海牛文化節」活動，全國僅存8頭海牛成為特色，彰化縣長王惠美也搭上海牛車體驗，結果一上車，海牛竟當著縣長面前連拉3坨屎，眾人笑得尷尬，王惠美則處變不驚，笑稱「黃金來了」，也說這就是農村生態教育的一環，歡迎大家一起來體驗、探索芳苑之美。

芳苑潮間帶採蚵文化已有80年歷史，是國內沿海鄉鎮唯一利用黃牛馱運的特有文化，彰化縣政府將此登記為無形文化資產，並舉行「國際海牛文化節」推廣，然而去年因為疫情首度停辦，今年恢復續辦，今日一早在芳苑普天宮前廣場舉行開幕儀式，縣長王惠美、海洋委員會海洋資源處長王茂城等人與會。

現場也準備一頭年輕海牛，準備戴著大家下海體驗採蚵樂趣，但海牛突然拉了3坨大便在地上，還差點噴到坐在牛車上面的王惠美，但縣長不愧是「庄腳囝仔」長大，見牛當面拉屎也不改形色，還幽默的說「黃金來了」，並教育現場來賓說，這也是體驗農村生態的一環，不過出發前眾人又開始比讚慶祝，海牛馬上補上一泡尿，用行動代替歡呼。

王惠美說，芳苑擁有濕地、紅樹林、王功漁港及海空步道等景觀，更有全國唯一的無形文化資產「海牛文化」，期許透過該活動，讓大家更進一步認識芳苑特有的漁村文化，另外，縣府也積極培育這項無形文化資產，2020年還成立「海牛學校」，目前已訓練出4隻海牛，期盼能讓芳苑海牛文化永續經營。

彰化舉辦海牛文化節，全國僅存8頭海牛，目前已登錄為彰化縣無形文化資產。（記者陳冠備攝）

國際海牛文化節活動去年因為疫情停辦，今年在芳苑鄉普天宮恢復舉辦。（記者陳冠備攝）

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