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    首頁　>　彰化縣

    前中選會主委黃石城辭世 告別追思儀式將回故鄉彰化舉辦

    前彰化縣長黃石城昨在台大醫院辭世，享壽88歲。（取自黃石城臉書）

    前彰化縣長黃石城昨在台大醫院辭世，享壽88歲。（取自黃石城臉書）

    2022/05/07 17:49

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕前彰化縣長、中選會主委黃石城昨天上午在台大醫院辭世，享壽88歲，黃石城的女兒、曾任立委的黃文玲今天證實父親已在昨天辭世，告別追思儀式將會回到故鄉彰化舉辦。

    黃文玲表示，父親黃石城2018年曾在錄節目時緊急送醫，後來就康復出院，還跟媽媽陳照娥一起為她參選縣長站台，身體狀況都還不錯，因為哥哥黃偉峰擔任駐瑞士臺北文化經濟代表團大使，父親去年還到瑞士停留一段時間才回台，不過父親的心臟不好，加上年事已高，昨天在台大醫院辭世。

    黃文玲指出，父親是彰化大村人，他以無黨身分當選彰化縣長，就任縣長的8年之間，他最自豪的就是以最省的經費興建了體育場，也開辦區運，迄今仍被彰化人津津樂道，父親對於家鄉有很多規劃，他希望在八卦山興建觀光五星級旅館，在計畫在溪湖一帶引進OUTLET，很可惜這些想法都沒有實現。

    黃文玲強調，父親與彰化縣的感情很深，生前有交代葬在彰化，與祖父母長相左右，告別追思也會在彰化縣舉辦。

    地方人士表示，黃石城原為律師，後來從商做貿易，在1981年到1989年間擔任彰化縣長，妻子是曾任國大代表妻子陳照娥，兩人育有2子1女，長子黃偉峰駐瑞士臺北文化經濟代表團大使，黃文玲曾任立委，目前是律師，次子則在學術界。

    地方人士指出，黃石城當年能以無黨籍身分當選彰化縣長，主要是因為當時國民黨多人爭取要參選，在紅、白派系相爭不下情況下，國民黨決定空降陳伯村來參選，引發地方派系強烈反彈，也讓黃石城高票當選，因為黃石城與前總統李登輝與民進黨都維持不錯關係，在卸下縣長後，先後就任政務委員、總統府國策顧問、中央選舉委員會主委，淡出政壇後也出任台灣傳統基金會董事長等職。

    前彰化縣長黃石城在台大醫院辭世，享壽88歲，女兒黃文玲曾任立委。（取自黃文玲臉書）

    前彰化縣長黃石城在台大醫院辭世，享壽88歲，女兒黃文玲曾任立委。（取自黃文玲臉書）

    前彰化縣長黃石城（圖前排左二）曾為女兒黃文玲（圖前排右二）參選彰化縣長站台。（資料照，記者劉曉欣攝）

    前彰化縣長黃石城（圖前排左二）曾為女兒黃文玲（圖前排右二）參選彰化縣長站台。（資料照，記者劉曉欣攝）

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