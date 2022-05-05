鹿港第一公墓變身停車場？ 民眾憂成為下一個「蚊子停車場」

已完成遷葬的鹿港鎮第一公墓，位於鹿港與福興交界處的員大排堤岸道路旁，鹿港鎮公所規劃在此興建停車場，但因為距離最近景點都要1公里，民眾質疑會不會變成「蚊子停車場」。 （鹿港鎮公所提供）

2022/05/05 19:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港鎮第一公墓完成遷葬整地作業，鹿港鎮公所計畫在此興建可停300多部車輛的停車場，但因為地點距離最近的觀光景點都有1公里，民眾憂心將成為「蚊子停車場」；鹿港鎮長許志宏表示，希望結合三輪車與小巴進行接駁。

已完成遷葬的鹿港鎮第一公墓，位於鹿港與福興交界處的員大排堤岸道路旁，多年來歷任鎮長對此都有不同的規劃與看法；許志宏認為，鹿港目前觀光客主要以天后宮一帶為主，天后宮周邊停車場也多，但反觀龍山寺、文武廟一帶，因為附近欠缺大型停車場，也連帶影響觀光客到訪意願。

許志宏強調，原第一公墓用地規劃興建停車場，預計可以停自小客車310輛、大客車6輛、親子車位6輛，以及無障礙車位6輛，除了提供觀光客停放以外，在清明時節也可以提供前往納骨塔的民眾停放。

許志宏說，原第一公墓規劃興建停車場，因為從停車場到鄰近文武廟、龍山寺景點還有點距離，將結合三輪車、小巴來進行接駁，至於這座停車場未來要不要收費，還要進行研議。

不過，許多民眾質疑第一公墓變身為停車場，可能會淪為「蚊子停車場」，因為，第一公墓距離觀光景點太遠了，最近的文武廟有1公里，距離龍山寺也有2、3公里，這對觀光客來說，完全沒有吸引力；如果屆時真的都沒有收費的話，反倒成為附近居民的免費停車場而已。

也有民眾強調，鹿港大多數停車場距離古蹟景點都在3、500公尺內，如果觀光客把車停放在這座停車場，往返還要再花錢搭乘三輪車來接駁，很可能讓遊客都是興趣缺缺，很可能變成「蚊子停車場」。

彰化縣政府工務處長林漢斌表示，針對鹿港小鎮環鎮接駁車的部分，未來要等「鹿港轉運站BOT案」完工後，由得標業者提供免費的環鎮接駁車，將以服務飯店住宿旅客為主，至於行駛路線就必須等完成招商後再進一步討論。

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