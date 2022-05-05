每公里平均造價約12.3億！彰化捷運鹿港線成本曝光議員傻眼

大竹鹿港捷運路線從彰化市東區到鹿港轉運站，每公里平均造價成本估算約12億多元。（記者張聰秋翻攝）

2022/05/05 17:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會今開視訊定期會議，工務處長林漢斌進行「彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究」專題報告，規劃從彰化市東區到鹿港鎮轉運站將斥資262.51億元，興建大竹鹿港捷運線，全長21.2公里的輕軌捷運，每公里平均造價成本12.3億元，引發熱議。

綠營議員砲轟縣府過度樂觀，高估載客運量，硬為蓋而蓋，挖出無底洞的「大錢坑」債留子孫讓彰化人永不得翻身，藍營議員同時對路線和徵地提出建議，要求先從人口大於鹿港鎮的和美鎮做起，由和美繞進鹿港，增加沿線人口總數，縮短興建路線，降低每公里平均造價成本。

對此，縣長王惠美懇請議員支持輕軌捷運，她說，都市的進步，輕軌軌道工程真的是非常重要，這也是彰化一條自己規劃的軌道工程，有了這個軌道工程，才能健全彰化整個交通網絡，隨著老年化社會來臨，應讓長輩能夠自己搭乘輕軌捷運當作代步的交通工具，目前是第一階段的可行性評估，後續還有綜合規劃，議員們的建議可在綜合規劃調整，拜託議會通過可行性研究研估，縣府才能送到交通部審議，中央審議時同時還有很多專家學者指導意見，屆時，縣府會轉達議員們意見，以利交通部審議。

今年3月26日議會臨時會，縣府送大竹鹿港捷運路線可行性評估期末報告進議會小組審查，希望爭取議會審核定案後再送交通部審議，爭取北彰化捷運工程經費，不料，小組審查踢到鐵板，連家人藍營議員都不挺遭擱置，縣府不放棄，5月定期會安排工務處專題報告。

林漢斌說，大竹鹿港捷運比照淡海輕軌、高雄環狀輕軌興建模式，平面與高架佈設，其中，彰化市R03到R06和鹿港鎮R16到R22走高架化，其他R06a到R15輕軌平面；起點從彰化市東區彰南路大竹里，銜接台化彰化廠附近的台鐵高架金馬車站，以及台中捷運延伸彰化捷運車站，創造3鐵共構（高鐵、台鐵、捷運），再沿彰化外環道路金馬路經過彰化市區，由金馬路進入景宗街貫通林森路，從林森路興建跨越國道1號高架橋樑，延伸進入鹿港鎮馬鳴路，經過鹿港富麗大鎮的打鐵厝產業園區，從園區延伸到彰鹿路、中正路，終點站在鹿港文創會館斜對面的鹿港轉運站。

林漢斌表示，大竹鹿港捷運線著眼未來，預測到2051年全縣對輕軌運輸需求量，捷運提前興建因應將來城市發展的需求，參考國發會人口發展趨勢預測，大竹鹿港捷運線預估運量密度每公里平均5425人次搭乘，遠高於一般輕軌系統每公里平均3500人次載運量。

民進黨議員黃盛祿以台中和高雄捷運虧損累累，捷運公司還在增資撐營運，要求縣府重新思考有必要花200多億元蓋一條沿線目前只有51萬人口的「蚊子捷運」嗎？

民進黨縣議員葉國雄對規劃路線R13到R14（鹿港鎮馬鳴路段）間距太大，失去捷運短程載運量的意義，要求重新修正路線。

時代力量議員吳韋達則是砲火四射，左批現況鹿港到彰化的客運載運量，搭乘人次「小貓兩三隻」右轟預估運量密度樂觀到形同「天馬行空」，他說，議員職責就是看緊人民的荷包，蓋會拖垮縣庫的「蚊子捷運」浪費公帑，挖出「大錢坑」無疑是自掘墳墓。

民進黨縣議員楊妙月對規劃路線經過金馬路、彰鹿路徵地提出質疑，要求把民意反彈納入評估，以免白忙一場。

國民黨籍議員林庚壬雖未反對蓋捷運，但對路線從鹿港蓋起頗有微詞，他說，和美鎮人口9萬多人高於鹿港鎮8萬多人，從彰化走和美再進鹿港創造載運能量和興建成本，遠高於彰化走鹿港未來再規劃另一條彰化走和美捷運，希望縣府不要「捨近求遠」，優先思考務實面和投資效益。

對於藍綠議員們的質疑，林漢斌表示，全國各地的捷運，營運收入都不是只靠載運乘客的車票收入，多數都由周邊效益好比廣告收入等提高營運收入，彰化縣預估旅客載運量根據國發會數據預估，有憑有據，未來捷運蓋好周邊土地價值拉高，縣庫歲入稅收增額相對大增，重大軌道建設要比城市發展更超前，不能落後，大竹鹿港捷運預估通車啟用後，可把全縣公共運輸市占率成長率，由目前7.5%提高達到8.25%，發展性大有可為。

大竹鹿港捷運輕軌採平面和高架興建。（縣府提供）

大竹鹿港捷運線終點在鹿港轉運站，圖為轉運站示意圖。（縣府提供）

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