氣炸了！彰縣五倍券加碼抽中獎金不算數 縣府說明了

彰化縣五倍券加碼抽獎活動已進行第一次抽獎，卻傳出有民眾被通知得獎，卻因為台灣pay中獎消費憑證，經查稅籍資料在外縣市，不符合領獎資格。 （記者劉曉欣攝）

2022/03/05 19:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有夠氣！彰化縣賴姓女子參加縣府舉辦的五倍券加碼抽獎活動，總共抽中3個現金獎，原以為可以領到2萬2000元，帶著全家去旅遊，後來卻被告知有2個獎項不符規定，因此只能領到1000元；縣府表示，賴女台灣pay中獎消費憑證，經查稅籍資料在外縣市，不符合領獎資格。

賴姓女子向縣議員李成濟陳情，她接獲縣府通知抽到3個現金獎，分別為2萬元與兩個1000元獎項，當下真是開心極了，因為平常連統一發票都很少中獎，覺得幸運之神終於降臨了，她馬上就準備好相關資料要領獎，卻又接到縣府取消她的中獎資格，只因為她的台灣pay中獎消費憑證是在高雄，不在彰化。

賴女強調，她上網登錄一般發票或是收據時，有的也會無法登錄，她就會知道這筆消費的店面稅籍不在彰化，如今她兩個被取消的中獎資格，都剛好在花壇的加油站加油，明明發票就可以登錄，如今卻被說台灣pay中獎憑證不在彰化，這樣的說法讓人無法接受。

縣府經綠處表示，賴女的個案是首例，當初在制定抽獎辦法時，確實就有發現台灣pay的特殊狀況，也就是實體店面可能稅籍在彰化縣，但透過金融機構進行線上支付時，稅籍則在其它縣市，最常見就是連鎖品牌，但因為各品牌店家做法不同、合作金融機構不同，無法在登錄同步就可以辯識，必須靠事後逐筆比對審核才能確認。

經綠處強調，縣府為了鼓勵使用台灣pay，民眾就可以獲得雙倍的抽獎序號，也就是紙本發票或是收據可以登錄，而台灣pay消費取得的交易明細也能夠再登錄，也就是說，民眾使用台灣pay消費的抽獎權益有獲得保障。

賴女原本開心收到彰化縣政府通知中獎消息，還計畫要帶全家去玩。（民眾提供）（記者劉曉欣攝）

彰化縣賴姓女子被通知抽中現金獎後，卻又被通知因為是高雄所開的單據，所以不符合領獎資格。（民眾提供）（記者劉曉欣攝）

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