為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    氣炸了！彰縣五倍券加碼抽中獎金不算數 縣府說明了

    彰化縣五倍券加碼抽獎活動已進行第一次抽獎，卻傳出有民眾被通知得獎，卻因為台灣pay中獎消費憑證，經查稅籍資料在外縣市，不符合領獎資格。 （記者劉曉欣攝）

    彰化縣五倍券加碼抽獎活動已進行第一次抽獎，卻傳出有民眾被通知得獎，卻因為台灣pay中獎消費憑證，經查稅籍資料在外縣市，不符合領獎資格。 （記者劉曉欣攝）

    2022/03/05 19:17

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕有夠氣！彰化縣賴姓女子參加縣府舉辦的五倍券加碼抽獎活動，總共抽中3個現金獎，原以為可以領到2萬2000元，帶著全家去旅遊，後來卻被告知有2個獎項不符規定，因此只能領到1000元；縣府表示，賴女台灣pay中獎消費憑證，經查稅籍資料在外縣市，不符合領獎資格。

    賴姓女子向縣議員李成濟陳情，她接獲縣府通知抽到3個現金獎，分別為2萬元與兩個1000元獎項，當下真是開心極了，因為平常連統一發票都很少中獎，覺得幸運之神終於降臨了，她馬上就準備好相關資料要領獎，卻又接到縣府取消她的中獎資格，只因為她的台灣pay中獎消費憑證是在高雄，不在彰化。

    賴女強調，她上網登錄一般發票或是收據時，有的也會無法登錄，她就會知道這筆消費的店面稅籍不在彰化，如今她兩個被取消的中獎資格，都剛好在花壇的加油站加油，明明發票就可以登錄，如今卻被說台灣pay中獎憑證不在彰化，這樣的說法讓人無法接受。

    縣府經綠處表示，賴女的個案是首例，當初在制定抽獎辦法時，確實就有發現台灣pay的特殊狀況，也就是實體店面可能稅籍在彰化縣，但透過金融機構進行線上支付時，稅籍則在其它縣市，最常見就是連鎖品牌，但因為各品牌店家做法不同、合作金融機構不同，無法在登錄同步就可以辯識，必須靠事後逐筆比對審核才能確認。

    經綠處強調，縣府為了鼓勵使用台灣pay，民眾就可以獲得雙倍的抽獎序號，也就是紙本發票或是收據可以登錄，而台灣pay消費取得的交易明細也能夠再登錄，也就是說，民眾使用台灣pay消費的抽獎權益有獲得保障。

    賴女原本開心收到彰化縣政府通知中獎消息，還計畫要帶全家去玩。（民眾提供）（記者劉曉欣攝）

    賴女原本開心收到彰化縣政府通知中獎消息，還計畫要帶全家去玩。（民眾提供）（記者劉曉欣攝）

    彰化縣賴姓女子被通知抽中現金獎後，卻又被通知因為是高雄所開的單據，所以不符合領獎資格。（民眾提供）（記者劉曉欣攝）

    彰化縣賴姓女子被通知抽中現金獎後，卻又被通知因為是高雄所開的單據，所以不符合領獎資格。（民眾提供）（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    手邊還有五倍券嗎？全國1500通路加碼回饋50％
    2022/02/16 15:20

    手邊還有五倍券嗎？全國1500通路加碼回饋50％
    花471元中80萬元休旅車 「南投歡樂購」頭獎得主現身領獎
    2022/02/14 13:34

    花471元中80萬元休旅車 「南投歡樂購」頭獎得主現身領獎

    黑科技再出招！甩開深層脂肪很簡單
    自己的獎金自己賺 尾牙加碼超爆笑 用鍋鏟「撈好撈滿」
    2022/01/27 17:35

    自己的獎金自己賺 尾牙加碼超爆笑 用鍋鏟「撈好撈滿」
    太幸運！彰化五倍券加碼首次抽獎 他花780元抽中百萬青年住宅
    2022/01/17 12:24

    太幸運！彰化五倍券加碼首次抽獎 他花780元抽中百萬青年住宅
    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播