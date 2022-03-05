升格直轄市卡關！人口漸流失 王惠美盼二林中科精密園區早日通過
2022/03/05 17:14
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣爭取升格第七都改制，無奈人口外移現象持續，預計最快今年中就會跌破升格直轄市的125萬人口門檻，彰化縣長王惠美今（5日）前往田中、二水參加植樹節活動，她指出，工作機會少是導致人口外移的主因，期盼二林中科精密園區能夠早日通過，產業進駐才能留住年輕人。
交通部觀光局參山國家風景區管理處與林務局南投林區管理處，今日不約而同在二水鄉、田中鎮舉行植樹活動，分別在豐柏廣場種植紅花風鈴木，及在彰化高鐵特區種植352棵刺葉桂櫻、九芎、光臘樹等喬木，王惠美等人與會，她肯定地方積極種樹，美化環境空氣，樹多的地方人也會聚集，也能成為一處很好的休閒觀光地方。
現場媒體問及，彰化縣人口數每月遞減，升格直轄市的125萬人口門檻岌岌可危？對此王惠美表示，盤點彰化縣人口外移最大原因，仍在於工作機會，其中大二林地區流失最快，主因當地生活圈以農業為主，不想務農的年輕人會想到外地就業。
王惠美說，目前當務之急就是讓年輕人有在地就業機會，她要求中科二林園區加緊開發，也期盼二林中科精密園區能夠早日通過，讓地方有更大空間能夠讓產業進駐，年輕人就業也可以有更多選擇。