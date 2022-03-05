出面澄清了！彰化縣議員陳銌銌否認「代夫出征」參選彰化市長

彰化縣國民黨前縣議員張東正（左）、與妻子、縣議員陳銌銌出面澄清，張東正參選市長、陳銌銌參選縣議員的規畫不變。（取自張東正臉書）

2022/03/05 13:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕針對彰化縣盛傳國民黨前縣議員張東正將接縣議會機要秘書，妻子、縣議員陳銌銌轉戰彰化市長，張東正與陳銌銌今天都正式澄清，強調張東正參選市長、陳銌銌參選縣議員的規劃並沒有改變！

張東正與陳銌銌夫妻檔今天雙雙表示，兩人服務民眾的目標不變，對選民的承諾也不變，張東正會登記國民黨彰化市長初選，陳銌銌會爭取縣議員連任，他們一路走來，始終不變，就算張東正要接縣議員機要秘書，如果獲得國民黨提名參選彰化市長，就會辭去機要工作，全心參選。

張東正表示，他當了3屆縣議員，上次參選市長以些微票數落選後，就以縣議員陳銌銌服務處執行長繼續為民服務，他參選彰化市長的目標從來沒有改變。

陳銌銌除了否認她要「代夫親征」轉戰彰化市長以外，也強調，她參選縣議員，丈夫張東正參選彰化市長，夫妻倆不同層級的雙線服務，她可以在縣議會爭取更多的建設彰化市的經費。

民進黨彰化市長林世賢也將爭取連任，林世賢上次選舉就以些票數領先張東正而當選，張東正如今宣布將捲土重來，加上前縣議員黃玉芬已加入國民黨，也被視為參選彰化市長的強棒，也讓彰化市長的選情更加激烈。

彰化縣國民黨前縣議員張東正臉書直接寫著「彰化市長擬參選人」，強調爭取國民黨提名不變。（取自張東正臉書）

彰化縣議員陳銌銌在臉書強調她要參選縣議員。（取自陳銌銌臉書）

彰化縣議員陳銌銌強調她沒有要代夫出征參選彰化市長。（取自陳銌銌臉書）

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