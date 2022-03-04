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    3360顆美國蘋果慶土地公生 埤頭福德祠「頭牙」送平安

    彰化埤頭福德祠慶祝土地公聖誕，集資15萬元，買了3360顆美國進口的大蘋果當供品，場面壯觀。（記者陳冠備攝）

    彰化埤頭福德祠慶祝土地公聖誕，集資15萬元，買了3360顆美國進口的大蘋果當供品，場面壯觀。（記者陳冠備攝）

    2022/03/04 16:22

    〔記者陳冠備／彰化報導〕感謝全村平安！今天是農曆二月初二，是俗稱「頭牙」的土地公誕辰日，彰化縣埤頭鄉埤頭村福德祠集資15萬元，買了3360顆美國進口的富士蘋果為土地公慶生，不少鄉民第一次看到這麼多蘋果也驚呼連連。埤頭福德祠主委張春財表示，去年爆發本土疫情，有當地居民染疫，幸好感染的人都順利康復，大部分村民快篩結果都陰性，因此獻上蘋果祝壽，感謝土地公保佑大家平平安安。

    埤頭福德祠建於1916年，是當地重要信仰廟宇，每年農曆二月初二，居民都會準備土地公愛的麻糬、甜點或是鳳梨等水果來祭拜，象徵「補財庫」，但今年供桌上卻擺滿一座座蘋果塔，而且多到爆桌還必須擺在廟埕，相當壯觀，信徒們也紛紛駐足觀賞，張姓居民說，第一次看到這麼多蘋果，覺得很虔誠，想要趕快吃一口，讓土地公保佑。

    埤頭福德祠副主委吳榮裕表示，埤頭福德祠建廟已超過百年，往年慶祝頭牙時都相當熱鬧，三牲四果等很澎派，但今年適逢管委會改組，委員們希望可以來點不一樣的，於是各方士紳於是集資約15萬元，訂購3360顆美國進口的富士蘋果當供品。

    感謝伯公保佑！張春財說，去年本土疫情嚴重，他也不幸被傳染，但治療8天就已痊癒，而當地快篩結果也都陰性，沒有造成擴散，是不幸中大幸，今年他接任福德祠新主委，認為應該答謝土地公庇佑，便提出這構想，也獲得眾人認同。

    「補財庫也補平安」張春財說，其實蘋果象徵平安之意，拜頭牙這天，信眾都會各自帶補財庫的供品來拜，廟方拜蘋果，幫大家把健康運、平安運補好補滿，而每位當天來福德祠祭拜的信眾都可以帶2顆回家，也送給鄰近國小跟幼兒園學生，保佑平安長大。（17:27全文更新）

    彰化埤頭福德祠拜頭牙，廟方準備3360顆蘋果，供品桌擺不下只好擺到廟埕。（記者陳冠備攝）

    彰化埤頭福德祠拜頭牙，廟方準備3360顆蘋果，供品桌擺不下只好擺到廟埕。（記者陳冠備攝）

    每年農曆二月初二是台灣民間信仰習俗中的「頭牙」，信眾都會準備土地公愛的麻糬、甜點或是鳳梨等來祭拜，象徵為今年「補財庫」。（記者陳冠備攝）

    每年農曆二月初二是台灣民間信仰習俗中的「頭牙」，信眾都會準備土地公愛的麻糬、甜點或是鳳梨等來祭拜，象徵為今年「補財庫」。（記者陳冠備攝）

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